Родившая Кудрявцева с мужем устроили разврат на публике

Страстные поцелуи Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова привели в восторг многочисленных поклонников звездной пары. Телеведущая опубликовала в соцсети поздравление супруга с днем рождения, сопроводив его откровенным снимком.

Где именно фотографу удалось запечатлеть лирический момент, не указано. Однако фанаты уверены, что целовалась пара у входа в ресторан, где Лера с Игорем отмечали день рождения Макарова.

Известному хоккеисту 19 сентября исполнился 31 год. Фотографию Кудрявцева подписала признанием в любви своему мужу. Светская львица старше супруга почти на 17 лет, однако это не мешает их теплым и даже горячим отношениям.

У любящих супругов недавно родилась дочь Мария. Лера менее чем через месяц после родов с головой окунулась в работу. Кудрявцева ведет программы на НТВ. Кроме того, она успела съездить в Сочи, где была ведущей фестиваля "Новая волна". Естественно, она очень переживала за маленькую дочку и скучала по супругу, пишет Teleprogramma.pro.

Игорь Макаров в прошлом сезоне выступал за команду "Салават Юлаев". В начале июля уфимский клуб расторг контракт с игроком. Сообщалось, что Игорь может подписать контракт с московским "Динамо", но этого не произошло. Возможно, Макаров решил взять перерыв, чтобы больше времени уделять семье.

На днях Лера Кудрявцева удивила поклонников еще одним снимком. На фото молодая мама сладко спит в кроватке своей дочери. Как выглядит малышка, телеведущая пока фанатам не показывает, но охотно делится съемками нелегких родительских будней.

Подписчики сочувствуют тому, как устает молодая мама, и восхищаются стройной фигурой Леры, поместившейся в кроватке малышки. Есть и более строгие комментаторы, не одобрившие выбор места для отдыха.

