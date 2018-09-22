"Отвратительно": Дакоту и Бузову разнесли после предательства мужей

Блогер Лена Миро, известная своими бескомпромиссными и подчас провокационными высказываниями, раскритиковала Риту Дакоту и Ольгу Бузову за их поведение после предательства мужей. Однако винить себя в проблемах в семье, уверена она, женщинам все же не стоит.

прочитано 7611 раз