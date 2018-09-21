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"Все через одно место!": брат Курниковой с женской фамилией взбудоражил народ

Анна Курникова. Фото: instagram.com/annakournikova
Известная теннисистка Анна Курникова обратилась к родственнику через личный микроблог. Русскоговорящие поклонники спортсменки остались в легком недоумении.

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Анна поздравила младшего брата Аллана с днем рождения в своем Instagram. Сегодня Анна посвятила пост своему родственнику, так как он отмечает день рождения. "С днем варенья братишка! Горжусь тобой и очень люблю", – написала звезда спорта.

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Анна Сергеевна Курникова

Анна Сергеевна Курникова бывшая теннисистка, фотомодель, актриса

Также Курникова выложила снимок, на котором запечатлен именинник с наградой в руках. Юноше исполнилось 14 лет.

Пользователи Сети с удовольствием присоединились к словам знаменитости. Мальчика поздравляли поклонники Анны со всего мира. Многие желали Аллану больших спортивных побед и успехов в учебной деятельности.

Примечательно, что русскоговорящие фанаты Курниковой были шокированы, увидев, ник мальчика в его соцсети: "@allankournikova". Они тут же принялись рассуждать по поводу женской фамилии юноши.

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Публикация от �� Anna ��Аня (@annakournikova)

"Алан КурниковА???(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "я тоже не поняла почему он КурниковА 🙄🤦‍♀️", "А почему "Kurnikova" а не "Kurnikov"?", "А почему у брата женская фамилия?)", "у дочки Барышникова, фамилия Барышников.. без "а". Все у них через как-то не так 😀", "Фамилия КурниковА у парня? Все у них через одно место!" – рассуждали интернет-обыватели.

Добавим, что родственник теннисистки увлекается гольфом. Когда Аллану было всего 11 лет, он стал четырехкратным чемпионом Европы среди детей и четырехкратным чемпионом мира. Про мальчика даже сняли фильм The Short Game, повествующий о его достижениях.

Автор: Руслана Алексеева21 сентября 2018, 20:31
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