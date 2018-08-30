Иглесиас свихнулся на глазах у восторженных детей

Знаменитый певец Энрике Иглесиас весело проводит время с детьми. Артист с удовольствием дурачится на потеху малышам.

Исполнитель впервые стал отцом в декабре 2017 года. Двойняшек Николаса и Люси Иглесиасу родила его возлюбленная – теннисистка Анна Курникова. Примечательно, что знаменитостям долгое время удавалось скрывать беременность. Спортсменка не появлялась на публике и выкладывала в соцсети снимки, на которых не было видно живота.

Правда, сейчас счастливые родители с удовольствием делятся фотографиями своих крох в Instagram. На последней опубликованной видеозаписи в микроблоге Энрике, знаменитый артист, бегая, как сумасшедший, смешит своих отпрысков, которые удобно расположились в коляске.