Опубликовано фото полностью голой Анны Курниковой

Бывшая теннисистка Анна Курникова удивила поклонников архивным снимком. Звезда нагишом купается в водоеме.

В своем Instagram Анна опубликовала свою детскую фотографию. Девочка запечатлена на руках у мужчины, который, как предположили подписчики, является ее отцом. Они плещутся в реке. Примечательно, что Курникова абсолютно голая. "Счастливое детство" – таким хештегом сопроводила девушка кадр.

Фото произвело настоящий фурор среди поклонников теннисистки. За несколько часов пост собрал более 20 тысяч отметок "Нравится" и сотни комментариев на разных языках.

"Папина любимица и красуня (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ляпота!", "Почти не изменилась 😀", "Красота, Летние каникулы! Такая ностальгия.. Картошку уже посадили теперь можно отдыхать на природу и на шашлыки 😉 так приятно, что ты дорожишь детскими воспоминаниями. Теперь у тебя бассейн больше чем это озеро 😜 но думаю внутри ты все та же маленькая Анюта", "Безтрусая команда))", – писали русскоязычные пользователи Сети.

Публикация от �� Anna ��Аня (@annakournikova) 12 Июл 2018 в 5:22 PDT

Отметим, что в конце 2017 года Анна сама стала мамой, поэтому в соцсетях спортсменки появилось множество фотографий с детьми. Теннисистка родила певцу Энрике Иглесиасу двойню – сына Николаса и дочь Люси.

Недавно знаменитый муж Анны вернулся из длительного мирового турне. На одном из выступлений Иглесиас признался, что воспитанием малышей занимается одна Курникова. "Многие спрашивают меня: "Энрике, даже с одним ребенком тяжело. Как ты одновременно справляешься с двумя детьми?!" Люди, не спрашивайте меня об этом. Это все Анна. Она – настоящий супергерой!" – сообщил певец. По словам Иглесиаса, Курникова понимает, как важна для него музыка, поэтому поддерживает в любом начинании.