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Беременная Собчак прилюдно устроила перепалку с Виторганом

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Беременность Ксении Собчак сделала будущую мать особо чувствительной  к поэзии. Стихотворение, опубликованное в Instagram Максимом Виторганом, светской львице не понравилось – из-за чего в соцсети разгорелся семейный скандал.
прочитано 6538 раз

Ссоры и последующие объяснения в любви между беременной Ксенией Собчак и ее мужем Максимом Виторганом давно стали привычными для поклонников телезвезды и артиста. На сей раз супруги не сошлись во мнениях по поводу стихотворения Георгия Иванова, написанного в 1944 году. Его неосторожно опубликовал в своем микроблоге Максим.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"А люди? Ну на что мне люди?

Идет мужик, ведет быка.

Сидит торговка: ноги, груди,

Платочек, круглые бока.

Природа? Вот она природа –

То дождь и холод, то жара. 

Тоска в любое время года, 

Как дребезжанье комара.

Конечно, есть и развлеченья: 

Страх бедности, любви мученья, 

Искусства сладкий леденец,  

Самоубийство, наконец".

Ксении Собчак, беременной вторым ребенком, стихотворение совсем не понравилось. "Ужасные стихи. Прямо вот плохие!", — прокомментировала телеведущая публикацию мужа. Чем Виторгана весьма удивила.

"Не верю, что тебе не нравится. У тебя к поэзии вкус все-таки", – настаивал Максим. Но беременную Собчак ему убедить не удалось. "Именно. Я очень люблю поэзию. Но это прямо вот Асадов", - ответила Ксения. Тут Виторган возмутился, и перешел на непарламентскую лексику.  "Надо еще раз перечитать внимательно! Какой в ... Асадов – мелодраматичный певец любви в розовых тонах? Тебя просто смущает простота формы, примитивизм",  – рассердился супруг.

Напомним, представитель светской львицы ранее подтвердил слухи о том, что Собчак беременна вторым ребенком. Однако журналисты усомнились в этой информации. По мнению наблюдателей, фигура и поведение теледивы наводят на подозрения, что информация о беременности Собчак всего лишь пиар-ход.

Автор: Андрей Евлампиев21 сентября 2018, 19:36
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