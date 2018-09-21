Беременная Собчак прилюдно устроила перепалку с Виторганом
Ссоры и последующие объяснения в любви между беременной Ксенией Собчак и ее мужем Максимом Виторганом давно стали привычными для поклонников телезвезды и артиста. На сей раз супруги не сошлись во мнениях по поводу стихотворения Георгия Иванова, написанного в 1944 году. Его неосторожно опубликовал в своем микроблоге Максим.
"А люди? Ну на что мне люди?
Идет мужик, ведет быка.
Сидит торговка: ноги, груди,
Платочек, круглые бока.
Природа? Вот она природа –
То дождь и холод, то жара.
Тоска в любое время года,
Как дребезжанье комара.
Конечно, есть и развлеченья:
Страх бедности, любви мученья,
Искусства сладкий леденец,
Самоубийство, наконец".
Ксении Собчак, беременной вторым ребенком, стихотворение совсем не понравилось. "Ужасные стихи. Прямо вот плохие!", — прокомментировала телеведущая публикацию мужа. Чем Виторгана весьма удивила.
"Не верю, что тебе не нравится. У тебя к поэзии вкус все-таки", – настаивал Максим. Но беременную Собчак ему убедить не удалось. "Именно. Я очень люблю поэзию. Но это прямо вот Асадов", - ответила Ксения. Тут Виторган возмутился, и перешел на непарламентскую лексику. "Надо еще раз перечитать внимательно! Какой в ... Асадов – мелодраматичный певец любви в розовых тонах? Тебя просто смущает простота формы, примитивизм", – рассердился супруг.
Напомним, представитель светской львицы ранее подтвердил слухи о том, что Собчак беременна вторым ребенком. Однако журналисты усомнились в этой информации. По мнению наблюдателей, фигура и поведение теледивы наводят на подозрения, что информация о беременности Собчак - всего лишь пиар-ход.
Трасса перекрыта
В Великобритании забили тревогу
Актриса обратилась к общественности
Певец выложил фото, которое всех заинтриговало