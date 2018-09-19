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Шоу-бизнес

Не беременна: Собчак развеяла слухи о втором ребенке

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Недоверие журналистов к информации о второй беременности Ксении Собчак только укрепилось после анализа ее постов в соцсетях. Женщины в интересном положении такого себе не позволяют.
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Анализом соцсетей светской львицы и телеведущей занялось издание Woman's Day. Ксения Собчак "беременеет" с завидной регулярностью, и журналистам потом приходится опровергать запущенные самой теледивой слухи. По результатам своего труда исследователи пришли к выводу, что и на сей раз Ксения Анатольевна запустила очередную "утку".

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Ксения Собчак объявила о второй беременности

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Основан вывод на пяти признаках, которые видны невооруженным глазом. Во-первых, фигура Собчак не меняется. Как отмечают специалисты, во вторую беременность тело женщины реагирует на перемены быстрее, чем в первую - наливается грудь, начинает расти живот. У Ксении же грудь и сейчас довольно скромного размера, а животик вовсе не "беременный" – хоть и не идеально плоский.

Во-вторых, Собчак не боится подхватить инфекцию. Врачи предупреждают, что сейчас самый сезон ОРВИ – и не советуют посещать места массового скопления людей. Однако светская львица и не подумала пропустить вечеринку Tatler, где было очень много народу. Беременная женщина поостереглась бы посещать такое многолюдное мероприятие.

В-третьих, теледива продолжает уделять время силовым тренировкам. К спорту беременным можно возвращаться только после самого рискованного первого триместра. Однако, судя по фигуре Собчак, дело до второго семестра никак не дошло, а вот на тренажеры она налегает.

В-четвертых, Ксения занимается экстремальной йогой. И не просто стоит на голове, а висит животом на тросе – чего ни одна беременная в своем уме никогда бы не сделала.

Ну и пятый признак – на страничке Собчак в Instagram регулярно появляется алкоголь, она рекламирует горячительные напитки. По мнению экспертов издания, ни одному серьезному бренду будет по душе такой пиар – когда название напитка тут же связывают с именем беременной женщины.

О том, что Ксения ожидает рождения второго ребенка, ранее сообщил представитель Собчак Кирилл Суханов. "Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся", – сказал он. Примечательно, что объявление телеведущая решила сделать накануне запуска собственного телешоу, где она лично будет выбирать помощника в эфире телеканала "Муз-ТВ".

Автор: Андрей Евлампиев19 сентября 2018, 17:38
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