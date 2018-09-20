Развод с Виторганом напугал беременную Собчак

В прессе и в интернете продолжается обсуждение "интересного" положения Ксении Собчак – всех интересует, действительно ли телеведущая беременна? Сама бывший кандидат в президенты эту информацию опровергла, тем самым лишь подогрев всеобщее любопытство. Когда нет прямых доказательств, на помощь приходят нестандартные методы, например, эзотерика или магия.

Ясновидящая, экстрасенс Кажетта Ахметжанова рассказала Dni.Ru о том, что ждет Ксению Анатольевну в будущем.

"Ксения станет мамой еще два раза. Сейчас она рассуждает совсем не так, как еще несколько лет назад, когда ее сложно было назвать женщиной, любящей детей. Как мама Платона, которому совсем скоро исполнится два года, Ксения чувствует, что хочет большую семью, а значит еще детей. Ее желание разделят муж, Максим Виторган, в этом вопросе их мнения сходятся", – пояснила гадалка.

Как ни странно, но будучи настолько публичным человеком, Собчак продолжает бояться одиночества, утверждает Кажетта. Несмотря на довольно теплые отношения с мужем и серьезные планы на будущее, ее не покидает мысль, что все это может закончиться. Есть причина этой неуверенности в завтрашнем дне. "Ксения долгое время жила одна и целиком зависела от себя. Став замужней женщиной, она с одной стороны хотела быть именно "за мужем", а с другой остаться верной себе - целеустремленной, местами жесткой, любящей командовать и все контролировать. Не каждый мужчина захочет видеть рядом с собой такую жену. Но пока Максим справляется с ролью "мужа Собчак" весьма неплохо. Однако, где-то в глубине души Ксения опасается, что ему это может надоесть. В конце концов, для него это уже третий брак", – предупредила она.

Тем не менее, пока в семье Собчак-Виторган все спокойно. "Дома, за закрытыми дверями, Ксения ведет себя совсем не так, как на публике или в своих телешоу. Она ласковая, заботливая, любящая жена и мать. Вопреки своим привычным взглядам, Ксения даже научилась готовить и теперь получает от этого удовольствие", – считает ясновидящая.

Но, по ее словам, роль домохозяйки, конечно, не для нее. У Собчак еще есть серьезные амбиции касаемо политики, все-таки она дочь своего отца. "То, что она не набрала достаточного количества голосов на выборах президента, скорее хорошо, чем плохо. Сегодня Ксения, разумеется, не готова к тому, чтобы руководить страной. Но лет через 10-15 она будет в идеальной форме, накопит необходимый опыт и сделает блестящую политическую карьеру. Достаточно посмотреть на ее успехи на телевидении, чтобы провести параллель. Собчак умеет добиваться своих целей. Меньше всего ее волнует, что о ней говорят и пишут. Тем более, у нее есть серьезная поддержка в лице Максима Виторгана. Он умеет в нужный момент сказать правильные слова и успокоить жену, дать ей дельный совет. Максим верит в ее успех и Ксению это очень мотивирует", – подытожила Ахметжанова.