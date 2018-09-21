Отощавший Билан скрылся в лесу после аварии

Поклонники Димы Билана, волновавшиеся за здоровье своего кумира после недавней аварии, вздохнули с облегчением. Певец опубликовал в Instagram фото, на котором он позирует в осеннем лесу.

Осенние деревья сбрасывают лишний вес – такую метафору подобрал артист в подписи к своему снимку. Грустный Билан протягивает руку к кустам с изрядно поредевшей кроной.

Поклонницы певца не скрывали радости от того, что вновь видят артиста в добром здравии. В то же время, их обеспокоила худоба Димы. "Не знаю как деревья. А вот тебя точно надо откормить килограмм на пять. Осень на дворе, а то ветром сдует", – пишет одна из комментаторов (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

Мужская часть фанатов менее сентиментальна и грусти Билана не оценила. Их больше волновала недавняя авария с участием певца, о чем артисту и напомнили. "Вот так вот если б тачку не разбил и не заметил что осень на дворе", – заметил подписчик.

Напомним, на днях появились сообщения о том, что Дима Билан разбился в аварии. Певец двигался по Ленинскому проспекту, находясь за рулем Ford Mustang. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в двигавшуюся перед ним легковушку Hyundai. К счастью, никто не пострадал. В правоохранительных органах отметили, что Билан был трезв и не стал отрицать своей вины.

Чуть позже с комментариями об аварии выступил и сам Билан. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram исполнитель опубликовал видео, в котором рассказал о случившемся. По его словам, он двигался со скоростью 40 километров в час, однако отвлекся и въехал в машину, стоявшую на светофоре. Как сообщил артист, он договорился с пострадавшей стороной "полюбовно и по закону".