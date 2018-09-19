"Иди-ка ты!" – попавший в аварию Билан взорвался

Пользователи соцсетей сочувствуют Диме Билану, попавшему в аварию на своем Ford Mustang. Поклонники пытаются помочь известному певцу справиться со стрессом, от которого артист даже охрип. Однако среди комментариев попадаются и язвительные замечания, на которые Билан реагирует весьма эмоционально.

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