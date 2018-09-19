Лера Кудрявцева удивила постельной сценой в детской
Фото, на котором Лера сладко спит в детской кроватке своей дочери, Кудрявцева опубликовала в своем микроблоге в Instagram. Как выглядит сама малыша, телеведущая пока своим фанатам не показывает – но охотно делится съемками своих нелегких родительских будней.
Подписчики активно комментируют новую фотографию. Многие сочувствуют тому, как устает молодая мама, другие восхищаются стройной фигурой Леры, поместившейся в кроватке малышки. Есть и более строгие комментаторы, не одобрившие выбор места для отдыха.
Фото вызвало бурные дискуссии в комментариях: кто-то посочувствовал усталости молодой мамы, кто-то восхитился ее стройностью и хрупкостью, а кто-то упрекнул звезду в том, что она устроилась в детской кроватке.
Усталость телеведущей легко объяснима: уже через три недели после родов Лера Кудрявцева вышла из декретного отпуска. В конце августа Кудрявцева снялась в нескольких выпусках рейтинговых программ НТВ – "Звезды сошлись" и "Секрет на миллион", а в начале сентября стала ведущей международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна – 2018", пишет "Вокруг.ТВ".
Столь быстрое восстановление теледивы после родов удивило некоторых пользователей Сети. Они предположили, что Лера воспользовалась услугами суррогатной матери. Кудрявцева поначалу старалась не обращать внимания на подобные комментарии. Однако в конце концов не выдержала. "Я родила сама. Как бы вам ни хотелось услышать другое. Смиритесь с этим", – заявила телезвезда.
За хоккеиста Игоря Макарова Кудрявцева вышла замуж в 2013 году. Спортсмен младше супруги на 16 лет. Но разница в возрасте не мешает влюбленным – как говорят близкие им люди, в семье царит полное взаимопонимание. У Кудрявцевой есть также 28-летний сын Жан, которого она родила в 19 лет от музыканта группы "Ласковый май" Сергея Ленюка. Недавно пошли слухи, что Лера стала бабушкой, однако телезвезда опровергла эту информацию.
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