Лера Кудрявцева удивила постельной сценой в детской

Известная телеведущая Лера Кудрявцева удивила поклонников снимком в кровати. Постель, правда, не ее, а новорожденной дочки звезды, Марии. Подписчики сочувствуют усталости молодой мамы и поражаются, как она поместилась в детской кроватке.

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