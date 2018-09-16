"Ноги выше матери задирает": дочь Волочковой распекли за взрослые танцы

12-летняя дочь Анастасии Волочковой решила взять пример с матери. Она удивили общественность танцем, который обычно исполняют взрослые люди.



Ариадна не первый год занимается танцами. Звездная мама поддерживает ее во всех начинаниях.

Своими успехами девочка делится в социальных сетях. Недавно она загрузила несколько роликов с зажигательными телодвижениями.

Многие фанаты Ариадны похвалили ее за старания. Они также отметили, что ее движения очень пластичные. "Вся в маму! Вот что значит гены", – написал один из комментаторов.

Стоит отметить, что сама Анастасия поддержала наследницу и написала у себя в аккаунте: "Доча жжот". Однако после того, как звезда поделилась успехами дочери, недоброжелатели набросились на ребенка.

Многих Ариадна возмутила тем, что танцует слишком взрослые танцы для своего возраста. Поклонники, в свою очередь, встали на защиту кумира и написали, что в уличных танцах нет ничего вульгарного.