"Все соки выжмет": стало известно о разводе и шантаже Собчак

Новая информация появилась после известия о беременности Ксении Собчак. Скандально известный блогер Лена Миро убеждена, что в этой ситуации "дурак" только один – муж телеведущей Максим Виторган.

Своими мыслями относительно беременности Ксении Собчак Лена Миро поделилась в своем Telegram-канале. "А что бы ей не рожать, простите? Родила одного – спихнула на нянек и тут же убежала на презентацию. Ребенок Ксюшади нужен лишь для рекламы в Instagram и звания матери", – высказала мнение блогер.

Она полагает, что на двух детях Собчак не остановится. "Родит второго, третьего – выйдет на пенсию пораньше", – написала Миро. По какой-то причине блогер напророчила Ксении Собчак и ее супругу, популярному актеру Максиму Виторгану, незавидное будущее – развод и шантаж.

"Во всей этой ситуации дурак один – Максимка. Так и будет ходить за женой на привязи, как тупой бычок. А как разведутся, она из него все соки выжмет, шантажируя детьми – попомните мое слово", – завершила пост блогер.

Ранее стало известно, что Ксения Собчак ждет второго ребенка. Это выяснилось накануне запуска телешоу "Собчак слезам не верит". "Да, это правда. Ксения ожидает рождения второго ребенка. Сейчас срок беременности ранний. От остальных комментариев мы воздержимся", – сказал ее представитель Кирилл Суханов.

Слухи о второй беременности Собчак муссировались на протяжении последних месяцев. Например, прошедшим летом журналистка для выхода в свет постоянно выбирала просторные платья, подогревая интерес к своей фигуре. О второй беременности светской львицы открыто говорила жена рэпера Dino MC Мишаня Мишина.

Напомним, что 36-летняя Ксения Собчак воспитывает сына Платона. В ноябре мальчику исполнится два года. Его отцом является актер Максим Виторган. Мальчик появился на свет одной из элитных клиник Подмосковья.

