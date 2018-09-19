"Я не одна": раскрыта тайная связь Степаненко с молодым актером

Адвокат юмориста Евгения Петросяна – Сергей Жорин вновь стал героем шоу "Пусть говорят" Первого канала. Во втором выпуске программы, который также был посвящен бракоразводному процессу звезд, обсуждалось странное поведение Елены Степаненко.

По словам Жорина, расставание знаменитой пары окружено мистикой. Даже имущество, которое делят юмористы имеет отношение к колдовству. В перечне совместно нажитых ценностей около десятка книг об оккультизме.

"Очерк тайноведения", "Оккультизм и сексуальность", "Оккультизм, руководство к воспитанию оккультных сил в человеке", "Чародейство и таинственные явления в новейшее время", "Мистические вечера. Записки общества любителей осенней погоды", – назвал ведущий Дмитрий Борисов некоторые позиции из описи имущества звезд эстрады.

Адвокат Петросяна отметил, что тот готов поделить эти издания пополам, но другая сторона выступает против. "Это ходатайство подписано ею и эти книги в числе других она хочет себе забрать. Действительно Евгений Ваганович все коллекционировал: фарфор, картины, а Степаненко хочет забрать не половину, а 100%. И это вызывает самое яркое возмущение Петросяна", – пояснил адвокат. Также Жорин добавил, что Елене, как человеку верующему, такие издания в доме иметь нельзя.

Как заявил защитник юмориста, сам он долго не мог поверить, что Степаненко не пускает Петросяна в квартиру. Адвокат заставил артиста эстрады задокументировать его общение с женой на диктофон, чтобы самому во всем убедиться. Аудио, на котором записаны попытки Евгения Вагановича попасть в собственную квартиру продемонстрировали прямо в студии.

Два голоса, которые, по словам Жорина, принадлежат Петросяну и Степаненко обсуждают возможное время встречи в апартаментах звезд. Отчетливо слышно, что Елена не рада звонку мужа, она просит его говорить быстрее, так как ей некогда. "Я не одна", – произносит артистка.

Юморист спрашивает жену можно ли ему прийти примерно часов в шесть – полседьмого вечера. Та в ответ заявляет, что в это время ей надо будет уйти из дома: "Ты обещал в пять, так приходи в пять уже". Евгений Ваганович пытается договорится о встрече с оценщиком, но супруга не дает ему высказаться. "Если ты завтра в пять не придешь, то значит я тебя ждать не буду, закрою и уеду. Все!" – на этом беседа завершилась – артистка бросила трубку.

Присутствующие отметили, что в интонациях Степаненко сквозит обида, так как разговор велся не на равных. Эксперты предположили, что слухи об интрижке Петросяна с помощницей Татьяной Брухуновой раздражают Елену.

Журналистка Мариана Саид Шах провела собственное расследование. Она отметила, что в разговоре, который продемонстрировал адвокат звезды, Елена говорит, что не одна.

"Все было хорошо в этой семье до того момента пока в театре не появился Игорь Христенко. Талантливый, блистательный актер, Щепкинское училище, спортсмен и Елена прониклась к этому молодому человеку", – отметила Мариана.

По словам репортера, после того как Степаненко узнала, что Игорь сын ее первой любви – известного оперного певца Владлена Христенко, она воспылала чувствами. Артистка стала усиленно способствовать карьере Христенко-младшего: молодой актер получал лучшие номера и главные роли.

Саид Шах предположила, что Игорь теперь имеет на звезду сильное влияние. Именно он заставляет Степаненко отказываться от подписания мирового соглашения с мужем.

Некоторые гости в студии отреагировали на это предположение журналистки негативно. Они заметили, что если бы Христенко был любовником артистки, то об этом уже все знали. "Я сказала: "продвигала", а это не одно и тоже, что спать" - парировала Мариана.