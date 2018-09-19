Последние новости шоу-бизнеса сегодня, 19 сентября 2018 года
Сенсация – Ксения Собчак ждет второго ребенка
Светская львица после провала на президентских выборах, похоже, решила сосредоточиться на семье. Заявление о том, что Собчак ждет второго ребенка, сделал ее представитель – звезда пока отмалчивается.
Тем не менее, злые языки уже выяснили, кто останется дураком в этой истории. Последние новости о второй беременности одной из самых противоречивых личностей российского шоу-бизнеса – в нашем материале.
Развод Петросяна и Степаненко – новые подробности
В громком процессе появился новый персонаж. Развод и дележка имущества Петросяна и Степаненко может закончиться весьма неожиданным образом – в игру вступил загадочный наследник.
Чем закончится история, остается только гадать. Судя по всему, самое интересное только начинается. Подробности развода Степаненко и Петросяна – в специальном сюжете Dni.Ru.
Дима Билан попал в аварию – фото и видео
Знаменитый певец протаранил легковой автомобиль в Москве. Дима Билан попал в ДТП по собственной вине – певец это признает.
Теперь артиста наверняка ждет суровое наказание. О том, пострадал ли Билан в аварии – в материале Dni.Ru.
Ольга Бузова пережила унижение в прямом эфире
Последние новости шоу-бизнеса никогда не обходятся без Ольги Бузовой. На этот раз артистка пережила настоящее унижение.
Все бы ничего, но случилось это в прямом фире центрального телеканала. Посмотреть на унижение Бузовой можно в нашей статье.
Цымбалюк-Романовская и Шаляпин засветились в ЗАГСе
Сладкая парочка интригует новым выходом в свет. Похоже, Цымбалюк-Романовская и Шаляпин в шаге от того, чтобы расписаться.
Бывшая жена Джигарханяна хранит молчание, а вот молодой певец оказался более словоохотлив. Что Цымбалюк-Романовская и Шаляпин забыли в ЗАГСе – ответ в материале Dni.Ru.
Последние новости шоу-бизнеса сегодня читайте в разделе и специальных сюжетах.
Об этом стало известно накануне запуска телешоу "Собчак слезам не верит"
Пианистка сияет от счастья
Развод юмористов обрастает скандальными подробностями
Певица прокомментировала мнение коллеги