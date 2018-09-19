Последние новости шоу-бизнеса сегодня, 19 сентября 2018 года

Российские знаменитости не могут прожить и дня без слухов и сплетен. Загадочные снимки в Instagram, внезапно всплывшие позорные факты, свадьбы, разводы и закулисные интриги – все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 сентября 2018 года, в специальной подборке Dni.Ru.



Сенсация – Ксения Собчак ждет второго ребенка

Светская львица после провала на президентских выборах, похоже, решила сосредоточиться на семье. Заявление о том, что Собчак ждет второго ребенка, сделал ее представитель – звезда пока отмалчивается.

Тем не менее, злые языки уже выяснили, кто останется дураком в этой истории. Последние новости о второй беременности одной из самых противоречивых личностей российского шоу-бизнеса – в нашем материале.

Развод Петросяна и Степаненко – новые подробности

В громком процессе появился новый персонаж. Развод и дележка имущества Петросяна и Степаненко может закончиться весьма неожиданным образом – в игру вступил загадочный наследник.

Чем закончится история, остается только гадать. Судя по всему, самое интересное только начинается. Подробности развода Степаненко и Петросяна – в специальном сюжете Dni.Ru.

Дима Билан попал в аварию – фото и видео

Знаменитый певец протаранил легковой автомобиль в Москве. Дима Билан попал в ДТП по собственной вине – певец это признает.

Теперь артиста наверняка ждет суровое наказание. О том, пострадал ли Билан в аварии – в материале Dni.Ru.

Ольга Бузова пережила унижение в прямом эфире

Последние новости шоу-бизнеса никогда не обходятся без Ольги Бузовой. На этот раз артистка пережила настоящее унижение.

Все бы ничего, но случилось это в прямом фире центрального телеканала. Посмотреть на унижение Бузовой можно в нашей статье.

Цымбалюк-Романовская и Шаляпин засветились в ЗАГСе

Сладкая парочка интригует новым выходом в свет. Похоже, Цымбалюк-Романовская и Шаляпин в шаге от того, чтобы расписаться.

Бывшая жена Джигарханяна хранит молчание, а вот молодой певец оказался более словоохотлив. Что Цымбалюк-Романовская и Шаляпин забыли в ЗАГСе – ответ в материале Dni.Ru.

Последние новости шоу-бизнеса сегодня читайте в разделе и специальных сюжетах.