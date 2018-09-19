Жена Глушакова устала от его проституток

Дарья Глушакова долго терпела измены своего звездного супруга. Но постоянные измены известного футболиста в конце концов вынудили ее пойти на развод. Дарья хотела разойтись тихо – но публикация скандального видео поставила крест на ее планах.

В представлении фанатов "Спартака" капитан красно-белых и его жена Дарья были идеальной семейной парой. До недавнего времени, когда пролился свет на тайную сторону жизни Дениса Глушакова. Оказалось, что и супруга, и друзья футболиста давно знали о его любовных похождениях.

А достоянием широкой общественности эта история стала после того, как кто-то слил в сеть видео, запечатлевшее Дениса на "отдыхе" в бане с девушкой. Адвокат Глушакова теперь утверждает, что это просто школьная приятельница Дениса. Однако автор видео (предполагают, что снимала сама Дарья), выражает сомнения в социальной ответственности этой "подруги".

"Я действительно подала на развод с Денисом. Наш брак подошел к концу. Причиной стали его постоянные измены. Окончательно я решилась в конце августа этого года, когда я застала его в бане с любовницей в ночь накануне матча "Спартака" с "Динамо". Я не хотела предавать огласке наш развод и надеялась разойтись тихо, оставив это нашим внутренним семейным делом. Но после того, как видео этого инцидента попало в интернет, скрывать происходящее стало бесполезно", – рассказала жена спортсмена изданию "СтарХит".

Дарья не знает, кто именно слил в интернет видео. Хотя, добавляет она, похождения Дениса – давно не секрет ни для кого в команде. "У нас была счастливая семья и подрастают две замечательные дочки Лера и Саша. Но, увы, Денис перестал быть тем любящим мужем, отцом и порядочным человеком, которого я когда-то знала, любила и уважала", – заключила супруга футболиста. Дарья признается, что сейчас может думать лишь о том, как развестись с мужем, не навредив при этом детям.

Тем временем юристы Глушакова объявили, что футболист подал на развод с Дарьей. Адвокаты утверждают, что причина – в изменах супруги. Якобы, она спровоцировала скандал, чтобы на суде не всплыла правда о ее собственных похождениях.