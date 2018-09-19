Опозоренный в бане Глушаков подал на развод

Денис Глушаков разводится с женой Дарьей. Говорят, причиной расставания стал не скандал в бане, где находящаяся на грани истерики супруга сняла спортсмена в обществе, как она утверждает, проститутки, а якобы измена самой Дарьи.

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