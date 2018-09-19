Телеведущий в прямом эфире поиздевался над Ольгой Бузовой

В прямом эфире новостей на канале "Москва 24" телеведущий "проехался" по Ольге Бузовой. Причиной издевки стали слова женщины о ее идеальном отдыхе и "отключении мозга".

Репортаж был посвящен отдыху отечественных знаменитостей. Журналистка спросила у Ольги Бузовой: "Идеальный отдых – это какой? Самый лучший в Вашей жизни?" Поющая ведущая не замедлила с ответом. "Его еще не было. Все впереди. Идеальный отдых – это когда я могу позволить себе отключить мозг", – призналась брюнетка.

Затем прозвучал ехидный смех, и ведущий за кадром произнес: "Такое ощущение, что Вы, Ольга, всегда отдыхаете". Этой репликой он не ограничился: "Мне вот интересно, Ольга Бузова специально это говорит или случайно у нее появляются такие фразы?"

"Ну это же просто... Она будто вкладывает нам в уста предметы для троллинга! Ну ее невозможно не троллить, когда она говорит: "Мне надо отключить свой мозг..." – пояснил телеведущий.

В Сети довольно бурно отреагировали на этот эфир, причем много гневных отзывов получил ведущий. На сей раз интернет-пользователи, которые скептически и даже агрессивно высказываются об умственных и вокальных способностях Ольги, встали на ее защиту.

"Телеведущий жесткий. и это на телеканале Москва24 такое днище пробивают", "Я одна это слышу??? Ну вообще перебор", "А с каких пор разрешена оценка журналистами чужого поведения на общественном телевидении ???", "не фанат Бузовой, но в этот раз ей врезали ощутимо, даже жалко ее (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметили возмущенные комментаторы.