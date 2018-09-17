Загнанной в угол Степаненко пообещали перекрыть воду в квартире

Адвокат юмориста Евгения Петросяна – Сергей Жорин стал героем шоу "Пусть говорят" Первого канала. Юрист рассказал, как продвигается бракоразводный процесс артиста и его супруги Елены Степаненко.

Развод звезд эстрады перешел в стадию описи имущества. Судебные приставы побывали в квартире, которая когда-то была семейным гнездом Петросяна и Степаненко. Вместе с должностными лицами в апартаменты приехал и сам юморист.

"Сегодня, несколько часов назад, он попал в квартиру, которая оформлена на него. За которую он платит коммуналку. В этой квартире живет Степаненко, в этой квартире личные вещи Петросяна, сегодня он первый раз туда попал – это была трогательная сцена", - рассказал адвокат.

По словам Жорина, Елена на опись не явилась. Также после осмотра артист обнаружил, что некоторые ценности отсутствуют.

После защитник артиста отметил, что с подачи Елены все счета с накоплениями Евгения Вагановича арестованы судом. Юморист остался буквально без средств к существованию.

"Проблема в том, что он платит коммуналку за всю недвижимость. Все расходы несет он, и Степаненко это не скрывает. Предположительно, ежемесячно от пятисот тысяч рублей – коммуналка плюс оплата охраны и новых взносов на капремонт. Мы на предстоящем заседании будем ставить вопрос о том, чтобы это платила Степаненко", – рассказал адвокат.

По словам Жорина, Степаненко пилит сук, на котором сама сидит. "Если Петросян перестанет платить коммуналку, то ей отключат воду в квартире, где она живет. И она, извините, в туалет не сможет сходить полноценно", – рассудил юрист. Он также отметил, что Степаненко намеренно затягивает бракоразводный процесс.

Подруга Евгения Вагановича – художник-фарфорист Лада Быстрицкая предположила, что Елена Григорьевна задумала свести супруга в могилу, чтобы стать единственной владелицей баснословного состояния. "Он перенес довольно серьезную операцию. У него действительно очень непростая ситуация с сердцем. И вы представляете, какая огромная нагрузка моральная сейчас легла на человека, сколько он всего переживает внутри себя. Я думаю, что время затягивается с целью самой жестокой – чтобы человека не стало", – рассказала приятельница Петросяна.