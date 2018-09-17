Решившийся на смелый шаг Петросян с треском провалился

Эксклюзив Интервью Что случилось с Верой Алентовой Развод Петросяна Дом-2

Выбор читателей

Молодая любовница Петросяна с огромным животом появилась в "Пусть говорят"
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
Жену-старушку Гогена Солнцева похоронили
Закопавшийся в грязном белье Малахов получил удар кулаком
партнеры
Понедельник 17 сентября
Лента новостей
20:27
В Тюмени загорелся автомобиль
19:45
В Ростове поймали серийного насильника
17:52
Петров и Боширов вынудили Кеосаяна ругаться матом
17:41
Начавший войну Трамп подложил свинью Путину
17:38
Почему беспечные люди более успешны
17:37
Скончался знаменитый российский писатель
16:47
Эрдоган совершил подлость перед встречей с Путиным
16:37
Москвичи прогуляются по "Тропе здоровья"
16:32
Украина врезала России за "фейковое" расследование по MH17
16:31
На съемках известного российского сериала погиб актер
16:19
Сказке конец: Москву покидает бабье лето
16:05
Деньги коррупционеров направят в Пенсионный фонд
15:42
Носков в тяжелом состоянии после инфаркта головного мозга
15:38
Под Москвой начался крупный пожар
15:28
Под Петербургом расстреляли известного бизнесмена
15:05
Николая Носкова увезли после инсульта
15:00
Киев попался на чудовищной лжи о сбитом в Донбассе Boeing
14:53
Известный актер после ЧП вышел из комы
14:49
Клип "Цвет настроения черный" заставил Бледанс раздеться
14:49
Умер ведущий программы "Час Пик"
14:45
В Ижевске из водоема выловили утопленника
14:37
В Казани рейсовый автобус сбил женщину и скрылся с места ДТП
14:28
Популярного певца похоронили заживо в Москве
14:24
В жуткой аварии под Нижним Тагилом погиб человек
14:14
В Тюмени пьяная девушка выпала из окна
14:07
"Никогда не прощу": певица Валерия об обмане мужа
14:07
В Омске произошла массовая авария
14:06
Единороссы взяли на контроль выплаты учителям за ГИА
13:58
Пострадали дети: иномарка вылетела на тротуар в Нижнем Новгороде
13:50
Гоген Солнцев пропал после похорон престарелой жены
13:46
Монеточка нелепо оправдалась за скандал в Москве
13:41
Казус на свадьбе: с беременной Терешиной сполз лифчик
13:30
Уснувший за рулем водитель влетел в столб
13:09
С больной Началовой сняли волосы и сожгли
13:04
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа на Олимпиаде
13:02
Первый Фестиваль Чехии пройдет в Москве
13:00
Виновна Украина: шокирующие подробности уничтожения Boeing над Донбассом
12:56
Почему брак превращает мужчину в свинью
12:55
Умер легендарный хоккеист
12:51
Беспилотные автомобили заполонят российские города
12:44
Порошенко официально разорвал договор о дружбе с Россией
12:24
Роскошная Зейналова раскусила вспотевших Петрова и Боширова
12:15
Минобороны проводит брифинг по новым деталям катастрофы Boeing в Донбассе
12:15
Голого Малахова засняли с раздетой артисткой
11:49
При обвале на шахте погиб рабочий
11:38
Житель Башкирии задушил младшего брата во сне
11:36
Запад в ужасе от российского оружия (видео)
11:35
Разведенка Порошина беременна от известного актера
11:26
Китай разинул рот на российский Дальний Восток
11:20
Заботливые собутыльники избили молодого водителя
11:14
Ослеп и оглох: "отравленный" участник Pussy Riot попал в реанимацию
11:13
Выставка "Атмосфера Творчества" пройдет в 15-й раз
11:02
Жена взорвалась от жизни с любовницей Кузьмина по соседству
11:01
Писатель Николай Коняев умер в Санкт-Петербурге
10:53
Актеру Шакурову изуродовали машину
10:50
Полицейского заподозрили в убийстве соседа ножкой от табуретки
10:40
Кабо расплылась от публичных ласк Сухорукова
10:39
При взрыве в бане под Москвой пострадали люди
10:32
Звезда "Убойной силы" в коме после нападения
10:31
Украинский диверсант рассказал о бомбе в центре Донецка
10:30
Наглый Кучма предъявил Трампу нелепое требование
10:27
В Кургане пьяный пассажир бросился на полицейских с топором (видео)
10:07
"Рыжий карлик": Пугачеву публично унизили на шоу
09:43
Блюменкранц попросил жену стерпеть измену ради бесплатной квартиры от "Дома-2"
09:39
Столб огня и черный дым: пожар в кинотеатре попал на видео
09:20
Легковушка с водителем утонула в болоте на окраине Екатеринбурга
09:01
Родившая Кудрявцева напугала народ трупом у себя дома
08:48
Зацелованная Якубовичем Монеточка устроила скандал в Москве
08:47
Российский банк лишился лицензии
08:41
Под Челябинском участкового нашли мертвым на рабочем месте
08:31
В аварии на Кубани пострадали 19 человек
08:19
Тутберидзе о здоровье фигуристки Трусовой: Нужно молиться
08:10
Страшные кадры: российский певец погиб в ДТП с фурой
08:00
Прославленный писатель свел счеты с жизнью
19:28
Кровать скрипела: грязные подробности любовных утех Петрова и Боширова
18:57
Петросян кардинально изменился перед важным событием
17:46
Обласканная Якубовичем певица Монеточка заняла трон Киркорова
17:02
"Будто вдрызг пьяная": Бузову разнесли за странное поведение
16:26
Татуировки вместо одежды: известная модель превратила тело в живой холст
15:47
Любовницу Серова из "Дома-2" осудили за молитвы на камеру
15:12
Россиян предупредили об ураганах и смерчах
14:28
Интимная связь Соколовского с молодой певицей добила Дакоту
13:51
"Осталась без денег и работы": ошеломленную Седокову погнали в шею
13:25
Под Москвой женщина с ребенком спасались от мужа-тирана и выпали из окна
12:43
Муж оставил беременную Нюшу
12:07
Сердце могло разорваться: Пугачева поставила на уши всю больницу
11:29
Озорная Цымбалюк-Романовская открыла новые горизонты с Шаляпиным
10:55
"Ноги выше Насти задирает": дочь Волочковой распекли за взрослые танцы
10:20
Рак всех перепугал: Сергей Жуков впервые рассказал о страшном диагнозе
10:07
Умерла звезда сериала "Секретные материалы"
09:59
Астрологический прогноз с 17 по 23 сентября
21:27
Душераздирающие фото вернувшегося с того света актера Янина
20:35
Лоснящаяся от жира Максакова оттопырила губу перед Киселевым
20:11
У пассажирского самолета загорелся двигатель после посадки
19:30
Избитая у Малахова звезда "Дома-2" рыдает от бессилия в больнице
18:27
Игорь Скляр срочно прооперирован
17:57
"Он пил очень": Андрей Данилко о смерти отца от рака
17:20
Блюменкранц объяснил измену супруге на глазах у дочери
16:29
"Что с ним?": Бледанс шокировала видом взрослого наследника
16:04
На Рублевке Mercedes протаранил наземный переход и загорелся (видео)
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Избитая у Малахова звезда "Дома-2" рыдает от бессилия в больнице
"Ноги выше Насти задирает": дочь Волочковой распекли за взрослые танцы
Лоснящаяся от жира Максакова оттопырила губу перед Киселевым
Озорная Цымбалюк-Романовская открыла новые горизонты с Шаляпиным
"Будто вдрызг пьяная": Бузову разнесли за странное поведение
Кровать скрипела: грязные подробности любовных утех Петрова и Боширова
Шоу-бизнес

Решившийся на смелый шаг Петросян с треском провалился

Евгений Петросян. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Попытка известного юмориста Евгения Петросяна радикально сменить имидж не удалась. Артист признался, что не выдержал испытание: ему пришлось срочно побриться.
прочитано 2365 раз

Фотография нового образа Евгения Петросяна появилась в социальных сетях. 73-летний юморист в самом деле выглядит изрядно помолодевшим. Артист предстал в модных коричневых ботинках, коричневых же брюках и клетчатом пиджаке.

ПО ТЕМЕ

Оставшийся без денег Петросян обещал перекрыть воду в квартире Степаненко

Петросян кардинально изменился перед важным событием

 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Петросян признался, что уже три недели не давал концертов. Однако 17 сентября, наконец, выступит со своим коллективом в подмосковном Ногинске. И в связи с этим, по словам Петросяна, он "уже не в тренде" – побрился.

Напомним, накануне своего дня рождения юморист впервые за много лет решился сменить образ на более брутальный. Чтобы быть "в тренде", 73-летний народный артист отрастил щетину. 

Именинник показал подписчикам в соцсетях портрет в новом имидже и собрал сотни комплиментов. Фанаты пожелали Петросяну в день рождения оставаться таким же позитивным и молодым душой.

Шумиха и скандалы вокруг развода Евгения Петросяна с Еленой Степаненко сказались на его здоровье. Адвокаты артиста отмечают, что аппетиты его супруги все растут. Однако получить больше, чем положено по закону, она сможет если Петросян сам решит отдать ей большую часть, в случае вынесения незаконного судебного решения или если с артистом что-то случится. По мнению защитников, Елена Григорьевна рассчитывает именно на третий вариант.

Браку Евгения Петросяна и Елены Степаненко 30 лет, однако 15 из них супруги живут раздельно. Недавно было объявлено о решении артиста подать на развод. Некоторые называют причиной такого шага юмориста отношения с его 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой. С этого момента начался шумный раздел имущества супругов, напоминает Пятый канал

Автор: Андрей Евлампиев17 сентября 2018, 19:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Петросенко больше нет: история любви Петросяна и Степаненко

567

комментарии

Политика

Наглый Кучма предъявил Трампу нелепое требование
Страшные тайны: как Дзержинский стал Железным Феликсом
Почему Эрдоган предал Путина
В резиденции Порошенко начался отстрел

Шоу-бизнес

Пронырливая Порошина в положении нарушила молчание
"Отец – известный актер": Стриженова рассказала о своей беременности
Иссохшая Волочкова потеряла грудь
Ольгу Дроздову побили и закидали камнями

Проишествия

"Пилинг рыбками" оставил клиента без пальцев на ногах
Известного музыканта избили на собственном концерте в Москве
На пляж с отдыхающими обрушились скалы (видео)
В машине родственника насильника Хачатуряна прогремел взрыв

Lifestyle

Известный кинокритик разорвал Хабенского из-за "Оскара"
"Пассажир из Сан-Франциско" прибыл в Венецию
"Глобальное одиночество": звезда сериала "Ищейка" раскрыла тайны нового сезона
Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев пропал после похорон престарелой жены

Шоумен исчез из Сети
Шоу-бизнес

Казус на свадьбе: с беременной Терешиной сполз лифчик

Певица попала в неловкую ситуацию
Шоу-бизнес

"Богиня секса": первое фото старушки-жены Солнцева после пластики

Престарелая супруга шоумена переменами довольна
Шоу-бизнес

Иссохшая Волочкова потеряла грудь

Поклонники не узнали балерину

Гороскоп

Астрологический прогноз с 17 по 23 сентября
Специалист о шансах онкобольной звезды КВН на спасение
Совет на выходные
Нужно расстаться: отчаянный шаг Леры Кудрявцевой

Фоторепортажи

Кабо расплылась от публичных ласк Сухорукова
Татуировки вместо одежды: известная модель превратила тело в живой холст
Как Меган Маркл изменила принца Гарри
Российские дети признаны самыми красивыми в мире

Спорт

Медведева испортила Загитовой радость от триумфа на Олимпиаде
Тутберидзе о здоровье фигуристки Трусовой: Нужно молиться
Винер устроила публичную порку выигравшей золото чемпионке
России подготовили новый допинг-скандал

Регионы

Китай разинул рот на российский Дальний Восток
Землетрясение ударило по Крымскому мосту
Россиянка умерла после покупки просроченных лекарств от рака
Кровь стынет от ужаса: из-за чего школьница изнасиловала подругу сосиской
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru