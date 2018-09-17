Решившийся на смелый шаг Петросян с треском провалился

Попытка известного юмориста Евгения Петросяна радикально сменить имидж не удалась. Артист признался, что не выдержал испытание: ему пришлось срочно побриться.

Фотография нового образа Евгения Петросяна появилась в социальных сетях. 73-летний юморист в самом деле выглядит изрядно помолодевшим. Артист предстал в модных коричневых ботинках, коричневых же брюках и клетчатом пиджаке.

Петросян признался, что уже три недели не давал концертов. Однако 17 сентября, наконец, выступит со своим коллективом в подмосковном Ногинске. И в связи с этим, по словам Петросяна, он "уже не в тренде" – побрился.

Напомним, накануне своего дня рождения юморист впервые за много лет решился сменить образ на более брутальный. Чтобы быть "в тренде", 73-летний народный артист отрастил щетину.

Именинник показал подписчикам в соцсетях портрет в новом имидже и собрал сотни комплиментов. Фанаты пожелали Петросяну в день рождения оставаться таким же позитивным и молодым душой.

Шумиха и скандалы вокруг развода Евгения Петросяна с Еленой Степаненко сказались на его здоровье. Адвокаты артиста отмечают, что аппетиты его супруги все растут. Однако получить больше, чем положено по закону, она сможет если Петросян сам решит отдать ей большую часть, в случае вынесения незаконного судебного решения или если с артистом что-то случится. По мнению защитников, Елена Григорьевна рассчитывает именно на третий вариант.

Браку Евгения Петросяна и Елены Степаненко 30 лет, однако 15 из них супруги живут раздельно. Недавно было объявлено о решении артиста подать на развод. Некоторые называют причиной такого шага юмориста отношения с его 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой. С этого момента начался шумный раздел имущества супругов, напоминает Пятый канал.

