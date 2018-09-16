Муж оставил беременную Нюшу

Нюша, уехавшая из России на время беременности и родов, уже совсем скоро познает радость материнства. Из-за этого у ее супруга образовалось свободное для работы время. Игорь Сивов воспользовался этим и уехал в командировку.

Артистка пожаловалась поклонникам на то, что уже порядком соскучилась по мужу и ждет его возвращения. "Уже скучаю" – заявила Нюша в своем Instagram.

Поклонники Нюши не исключают, что артистка уже могла в тайне ото всех родить ребенка. Дело в том, что в 2017 году она сыграла на Мальдивах секретную свадьбу, о которой стало известно только спустя месяц.

После этого она полгода водила всех за нос и скрывала беременность. В соцсетях она публиковала старые снимки, а на сцене появлялась в просторных нарядах.

Вполне вероятно, что певица и сейчас не хочет делиться личным с поклонниками. Общественности остается лишь гадать.

Ранее сообщалось, что популярная исполнительница Нюша приняла серьезное решение. Певица объявила, что больше не будет гастролировать – это связано с ее беременностью.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певица Нюша (настоящее имя Анна Шурочкина) опубликовала собственную фотографию и обратилась к многочисленным поклонникам. "Сегодня осознала, что грядет серьезный перерыв, не творческий☝️, но гастрольный... действительно, впервые за эти 10 лет я должна сделать небольшую паузу... Очень волнительно😌", – написала артистка.



