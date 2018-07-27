Сильно располневшая Нюша повеселилась на свадьбе

Певица Нюша опубликовала свежую фотографию. На снимке, сделанном на свадьбе известной актрисы, популярная исполнительница продемонстрировала большой живот, а фанаты сделали вывод, что она сильно поправилась.

На днях популярная актриса Ирина Медведева вышла замуж. Артистка предпочла не делать из этого события, поэтому на празднике гуляли только самые родные и близкие. Среди гостей была замечена певица Нюша. Исполнительница, которая скоро подарит супругу Игорю Сивову ребенка, предпочитает не появляться в свете, однако для свадьбы Медведевой сделала исключение.

Фотографией с торжества Нюша поделилась с многочисленными подписчиками своей странички в социальной сети Instagram. "Ириша и Гием, будьте бесконечно счастливы🙌💞 Это был незабываемый день для всех нас✨ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены.– Прим. ред.)", – написала она.

Поклонники не оставили без внимания снимок. Они пришли к выводу, что беременная артистка сильно поправилась, но ей это идет. "Ой, какой очаровательный пузик! В добрый час!", "Нюша , ты такая КРАСОТКА !!!!!!!!!!❤❤❤❤❤❤", "Пухлик такой, но прям сияет от счастья))", "Какая прелесть", "Беременяша😍😘", "Нюша, такая лапочка😍😗", "Нюша, вы такая прелестная😍Вам так идет беременность", – рассыпались в комплиментах пользователи Сети.

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) 26 Июл 2018 в 8:40 PDT

Ранее Нюша объявила, что больше не будет гастролировать. "Сегодня осознала, что грядет серьезный перерыв, не творческий☝️, но гастрольный... действительно, впервые за эти 10 лет я должна сделать небольшую паузу... Очень волнительно😌", – сообщила артистка.

Недавно Нюша перестала скрывать свое интересное положение. На днях она дала откровенное интервью, в котором сообщила, что, прежде чем забеременеть, решила себя побаловать. "Стала больше спать, отдыхать, немножечко сократила свой гастрольный график... Нельзя сказать, чтобы я как-то сильно готовилась", – отметила артистка.