Беременная Нюша в бикини прикрыла прелести шляпкой

Популярная певица Нюша ждет первенца. Девушка готовится к родам на европейском курорте.

Звезда наслаждается своим интересным положением. Как Нюша рассказывала ранее, беременность для нее – это время знакомства с собственным телом и его возможностями.

"Это именно тот период, когда я могу познакомиться с собой еще ближе... чувствую, что это необходимо здесь и сейчас✨💫 С большим интересом изучаю, как меняется мое тело и в целом организм... Вы спрашиваете, как я себя чувствую: наслаждаюсь каждым мгновением и ценю их еще больше, чем раньше) время немного замедлилось))) А еще приготовила целую стопку книг для прочтения, так что скоро буду делиться и выкладывать свои размышления😉😘 ", – написала звезда в Instagram.

Нюша с нетерпением ждет появления малыша на свет. Ее во всем поддерживает супруг, бизнесмен Игорь Сивов.

Певица постоянно выкладывает снимки с отдыха в Испании, поэтому поклонники могут практически в режиме реального времени следить за ее жизнью. Многие фолловеры отметили, что звезда за последние несколько месяцев немного прибавила в весе. Особенно это заметно на одной из последних фотографий в личном микроблоге звезды.

Девушка позирует на берегу залива. Она облачена в бикини с анималистичным принтом и прикрывает живот еще более огромной шляпой. Фигура артистки приобрела более округлые, женственные формы. "Нюша, ты такая хорошенькая беременная, правильно говорят: беременность украшает женщин. Цени эти моменты, они бесценны!" - писали комплименты поклонники в комментариях.