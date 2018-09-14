Елизавета II вынуждает Меган Маркл пойти на предательство

Голливудская актриса Меган Маркл вытянула счастливый билет, познакомившись с британским принцем и став его женой. Однако ради любви к монаршему отпрыску ей пришлось многим пожертвовать, она в пух и прах разругалась с родным отцом.

Как сообщает американский таблоид National Enquirer недавно Маркл получила четкие инструкции от Елизаветы II. В случае смерти ее родителя – Томаса Маркла экс-актриса должна будет проигнорировать его похороны, и тем самым предать его.

Якобы советники монарха уже подготовили несколько внятных предлогов, под которыми герцогиня Сассекская с чистой совестью сможет пропустить прощание с родственником. В качестве компенсации планируется передать кругленькую сумму на благотворительность от имени Томаса.

Отмечается, что Букингемский дворец опасается провокаций со стороны недружелюбно настроенной американской родни Меган. Королева хочет максимально дистанцировать ее от близких.

Напомним, в последние полгода Томас Маркл, недавно перенесший операцию на сердце, не может воздержаться от скандальных заявлений в прессе. Многие слова мужчины заставляют Меган не только краснеть от смущения, но и приводят в ярость.

К примеру, в недавнем интервью отец герцогини набросился на британских монархов с обвинениями и заявил, что не перестанет обращаться к дочери со страниц СМИ. "Лимит моего терпения по отношению к Меган и королевской семье подходит к концу. Они хотят, чтобы я молчал, они хотят, чтобы я ушел. Но я не буду молчать. Меня раздражает чувство превосходства, которое есть у Меган. Она была бы никем без меня. Я сделал ее той герцогиней, которой она является сейчас", – сообщил Томас Маркл журналистам.

Часто через прессу выражает свое недовольство и сводная сестра Меган – Саманта. Напомним, ранее она обвинила Маркл в том, что та из-за своей холодности может довести отца чуть ли не до могилы.