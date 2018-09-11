Мачеха вынудила принца Уильяма бросить Кейт Миддлтон

Частная жизнь членов британской королевской семьи полна подковерных интриг. Как выяснилось, мачеха принца Уильяма чуть не разрушила его счастье.

Как пишет газета The Sun со ссылкой на книгу журналиста Кристофера Андерсона "Игра корон: Елизавета, Камилла, Кейт и трон", супруга принца Чарльза – Камилла Паркер-Боулз несколько раз пыталась развести Уильяма и Кейт Миддлтон. Мачеха всеми силами пыталась помешать браку пасынка и простолюдинки.

По мнению Камиллы, Миддлтон, с которой юный внук королевы встречался во время учебы в университете, "хорошенькая, но невзрачная". Якобы девушка не вписывается в королевскую семью.

Поговаривают, что Паркер-Боулз почти удалось добиться своего в 2007 году. Якобы она с помощью хитрых манипуляций расстроила отношения принца и Кейт и молодые люди объявили о расставании.

Тогда в СМИ сообщили, что принц отказался провести зимние каникулы с семьей зазнобы, так как по протоколу должен был отправиться на праздники в замок королевы. Он не стал делать исключение даже ради возлюбленной. Якобы это стало причиной для скандала и дальнейшего разрыва. Однако через три месяца молодым удалось помириться.

В кулуарах поговаривают, что отношения между Кейт и Камиллой улучшились после того, как в семью вступила супруга принца Гарри голливудская актриса Меган Маркл. Однако о полном принятии девушек без родословной пока не может быть и речи.

Примечательно, что при дворе все уже привыкли к коварству Камиллы. Поговаривают, что брак принцессы Дианы и принца Чарльза распался именно из-за нее. Паркер-Боулз была любовницей сына королевы еще до его свадьбы на леди Ди. Чарльз и Камилла поженились в 2005 году, Елизавета II отказалась приходить на это торжество.