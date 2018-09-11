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Мачеха вынудила принца Уильяма бросить Кейт Миддлтон

Принц Уильм и Кейт Миддлтон. Фото: GLOBAL LOOK press/SMG/ZUMAPRESS.com
Частная жизнь членов британской королевской семьи полна подковерных интриг. Как выяснилось, мачеха принца Уильяма чуть не разрушила его счастье. 
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Как пишет газета The Sun со ссылкой на книгу журналиста Кристофера Андерсона "Игра корон: Елизавета, Камилла, Кейт и трон", супруга принца Чарльза – Камилла Паркер-Боулз несколько раз пыталась развести Уильяма и Кейт Миддлтон. Мачеха всеми силами пыталась помешать браку пасынка и простолюдинки.

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Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

По мнению Камиллы, Миддлтон, с которой юный внук королевы встречался во время учебы в университете, "хорошенькая, но невзрачная". Якобы девушка не вписывается в королевскую семью.

Поговаривают, что Паркер-Боулз почти удалось добиться своего в 2007 году. Якобы она с помощью хитрых манипуляций расстроила отношения принца и Кейт и молодые люди объявили о расставании.

Тогда в СМИ сообщили, что принц отказался провести зимние каникулы с семьей зазнобы, так как по протоколу должен был отправиться на праздники в замок королевы. Он не стал делать исключение даже ради возлюбленной. Якобы это стало причиной для скандала и дальнейшего разрыва. Однако через три месяца молодым удалось помириться.

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В кулуарах поговаривают, что отношения между Кейт и Камиллой улучшились после того, как в семью вступила супруга принца Гарри голливудская актриса Меган Маркл. Однако о полном принятии девушек без родословной пока не может быть и речи.

Примечательно, что при дворе все уже привыкли к коварству Камиллы. Поговаривают, что брак принцессы Дианы и принца Чарльза распался именно из-за нее. Паркер-Боулз была любовницей сына королевы еще до его свадьбы на леди Ди. Чарльз и Камилла поженились в 2005 году, Елизавета II отказалась приходить на это торжество.

Автор: Руслана Алексеева11 сентября 2018, 21:16
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