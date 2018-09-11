"Выхожу из депрессии": Билан рассказал о своем недуге

Певец Дима Билан переживает непростой этап в жизни. Артист перенес затяжную депрессию, после которой обострились соматические болезни.

Дмитрий стал гостем презентации нового проекта гендиректора телеканала МУЗ-ТВ Армана Давлетярова StarMasterclass – видеокурсы от отечественных звезд по построению счастливой и гармоничной личной жизни. Дмитрий признался, что в этой сфере у него сейчас затишье. Недавно певец столкнулся с некоторыми трудностями, которые временно отбили у него желание обзаводиться второй половинкой.

"Сейчас этим совершенно не озадачен, – рассказал Билан. – Я пережил серьезные душевные проблемы, и сейчас мне совершенно не хочется. У меня есть пока о ком заботиться и кем заниматься: своей семьей, родителями, какие-то бизнесы сейчас открыты, сестрой, хоть она уже и взрослая".

Артист отметил, что в последнее время его подводит здоровье. Недавно он был вынужден отменять концерты и отказаться от участия в крупных музыкальных мероприятиях. "Я тут даже болел, чуть не слег с воспалением легких, но вовремя обратился в больницу. Кроме того, я пережил серьезные душевные проблемы, сильную депрессию, из которой сейчас выхожу", – цитирует Дмитрия StarHit.

Отметим, поклонники уже давно с тревогой следят за самочувствием Димы Билана. Они заметили, что певец сильно осунулся, исхудал. А не так давно он и вовсе не смог дать интервью из-за того, что буквально задыхался от кашля. После этого артист признался, что запустил пневмонию. Однако это не единственный недуг, который подрывает здоровье Билана, уверены фанаты. Многое Дмитрий скрывает от общественности.