Эксклюзив Интервью Растрепанную Пугачеву сняли в пижаме в магазине Родные делят шикарное наследство Успенского Дом-2

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С Биланом в Москве случилось ужасное

Дмитрий Билан. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Дима Билан, несмотря на публичность профессии, ведет закрытый образ жизни. Он не любит привлекать внимание, предпочитает оставаться незамеченным. Жаль, не всегда получается.
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"Я так стрессанул сегодня – это невообразимо, – не может отдышаться артист. – Выехал из дома неподготовленный морально – не предполагал, что выйду из машины. До сих пор нахожусь в легком шоке. Никогда не думал, что могу так стрессануть".

Вообще-то из загородного поместья в центр Москвы певец выбрался на стрижку. Но проезжал ЦУМ и вспомнил, что ему срочно нужно купить четыре пары очков. Лето-то к концу подходит! Но на улице его тут же стали узнавать поклонники. За минуту обратить на себя внимание попытались несколько человек, чем выбили звезду из колеи. "Я не думал, что выйду в тот день на улицу, не подготовился к встрече с людьми морально. Я же закрытый в этом плане человек. Вышел на улицу, смотрю в землю, как обычно, и начинается: "Дима, Дима". Пришлось даже передразнить людей!"

В магазине артисту тоже не было покоя. Он даже забыл пин-код от банковской карты! "Три раза вводил код, не мог сконцентрироваться и нажимал не туда. А все потому, что меня постоянно дергали и просили: "А можно сделать фотографию?" – цитирует артиста Sobesednik. Певец с ужасом вспоминает пережитое, его колотит от случившегося.

Вероятно, Билан страдает от антропофобии — боязни людей или компании людей. Это разновидность социального невроза, расстройство, суть которого – в панической боязни людей и навязчивом желании отгородиться от общения с ними. Люди, страдающие от антропофобии, испытывают сильнейший психологический дискомфорт, если кто-то приближается к ним и нарушает их личное пространство. Они стараются постоянно находиться в одиночестве.

Автор: Иван Губкин16 августа 2018, 16:06
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