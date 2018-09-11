Породниться с Пьехой: внебрачный сын Броневицкого получил результаты ДНК-теста

Яков Дубровин – выпускник Яснополянского детского дома – всю свою сознательную жизнь был уверен, что он сын композитора Александра Броневицкого, бывшего мужа певицы Эдиты Пьехи. Мужчина хочет узнать правду, поэтому обратился в программу "Пусть говорят" Первого канала.

Мать Якова – Евгения Дубровина – была поклонницей Броневицкого. Она рассказала отцу, что родила сына от знаменитого композитора. Сам Дубровин знает родительницу только по фотографиям: она погибла, когда ему было всего восемь месяцев. На стройке, где работала, женщина попала под колеса самосвала.

"В 14 лет я узнал от родного деда о тайне моего рождения, видимо, он меня берег. Говорит: отец у тебя, Яшка, есть такой композитор Александр Броневицкий", – сообщил Дубровин. Яков хочет развеять семейную легенду. Он мечтает найти настоящего родителя.

Эдита Пьеха скептически отнеслась к заявлениям мужчины. "Я наслышана о нем очень много. Он не единственный, еще где-то есть дочка у Александра Броневицкого якобы. Я не удивляюсь. Поклонники любят сочинять. И этот Яков Дубровин захотел быть сыном Броневицкого, наверное. То, что это не так, – это я знаю. Я у Сан Саныча спрашивала. Он сказал: "Нет, такого не было, если бы было, я бы тебе сказал", – заявила артистка в интервью.

В студии появился Владимир Шихарев – пожилой мужчина считает себя отцом Якова. "Будучи курсантом, я приехал в отпуск к сестре в город Узловая Тульской области, пару дней побыл. Сестра провожала меня на остановку, чтобы поехать в деревню Дубна. И на автобусной станции увидела Женю и сказала: "Познакомься". В автобусе обменялись адресами. Год переписывались", – рассказал пенсионер.

Через год Владимир вновь вернулся в Дубну в отпуск. Туда же приехала и Евгения. У них случился короткий роман. "В 62-м году в мае я получил от нее письмо, где она мне написала: "Родила тебе сына". Я в это время был уже женат", – вспоминает Шихарев. Когда Якову было четыре года, Владимир хотел забрать его к себе, но отец Евгении не позволил даже увидеть мальчика.

В конце программы были оглашены результаты ДНК-экспертизы. "Индекс отцовства – 0%. Отцовство исключено", – озвучил ведущий программы Дмитрий Борисов. Дубровин не смог сдержать эмоций и прослезился, он был шокирован результатом, он поверил, что Шихарев его папа.