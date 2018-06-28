Легендарную Пьеху не пустили на порог концертного зала в Питере

Легендарная певица Эдита Пьеха не расстроена из-за отмененного концерта в питерском зале "Октябрьский". По словам артистки, новая площадка, хоть и маленькая, но тоже ничего.

31 июля у Эдиты Станиславовны день рождения. Уже много лет в эту дату певица дает сольный концерт в БКЗ "Октябрьский". Однако в этом году исполнительницу даже на порог не пустили. Локацию пришлось сменить из-за неподъемной арендной платы.

"Нужно платить аренду, которую очень повысили, – теперь она стоит больше миллиона, – рассказала звезда. – Есть артисты, у которых хорошие гонорары, и они в состоянии оплачивать аренду. Зал в любом случае не пострадает".

Артистка добавила, что не стала огорчаться, она нашла более приемлемый вариант. "Театр Эстрады – мой любимый театр. Моя публика ничего не потеряет, может, только не все поместятся, поскольку в Октябрьском зале четыре тысячи мест, а тут – всего 450", – сообщила Пьеха.

Эдита Станиславовна добавила, что ради поклонников готова выйти на сцену дважды. Работы она не боится, ведь раньше она давала по 30-35 концертов в месяц. Также исполнительница готовит почитателям сюрприз: вероятно, вместе с ней будет петь внук Стас Пьеха, сообщает Пятый канал.

Певица уверяет, что никогда не пыталась обобрать публику дорогими билетами. По словам артистки, большинство ее поклонников уже пожилые, поэтому, чтобы сходить на концерт любимицы, они экономят на самом необходимом. "Мои почитатели – небогатые люди. Они – труженики, в основном пенсионеры. Разве могу я делать дорогие билеты? Кстати, в последнее время замечаю, что и молодежь встречается на моих выступлениях тоже. Наверное, из-за того что все 63 года, что я на сцене, у меня один закон: надо любить публику, а не себя", – цитирует артистку Sobesednik.ru.