Костенко нелепо оправдалась за оголенную грудь

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко похвасталась нежным снимком с дочерью Миланой. Поклонники посчитали фото неприличным.

Анастасия опубликовала в личном Instagram–аккаунте снимок, на котором держит дочь на руках. При этом жена спортсмена облачена в наряд без бретелек, открывающий взору ее вздымающуюся грудь.

"Два месяца, как я в статусе "Мама".😍 IV триместр невероятен, как в космосе – полет нормальный 😍❤️ Заметила, что стала еще нежнее, чувствительнее и сентиментальнее, особенно в моментах связанных с семьей. Окружающие меня незнакомые и злые люди окончательно перестали вызывать отрицательные эмоции. Просто это стало неважно. Не знаю, по каким там критериям отбираются #яжматери, но мне кажется, только нездоровые люди будут осуждать материнскую любовь к своему ребенку и настоящее наслаждение от процесса (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Костенко под фото.

Отметим, что рассуждения Анастасии о материнстве мало заинтересовали подписчиков. Они принялись обсуждать оголенную грудь, которая якобы выглядывала из декольте.

"Я одна вижу сосок?", "Вы что дикие ?сосок не видели ?", "точно, сосок видно", "Сосок без ареолы, ну да 😂", "Ага кажется что сосок видать))", "У вас сосок виден", "Вот если бы все не написали про сосок я бы даже внимание не обратила. Все натурально и красиво, не придирайтесь", - указывали на оплошность фолловеры.

Отметим, что супруга Тарасова тут же ответила на обвинения в излишней откровенности. "Мне кажется, что это не совсем нормально, видеть то, чего нет", – написала она одному из комментаторов.

За Косенко заступились и другие поклонники. Они отметили, что на грудь Анастасии падает тень от ножки малыша. "В глазах у вас сосок, это тень от ножки малышки", "Где собственно вы сосок увидели, люди? Это отсвет от ножки малышки, но никак не сосок, он расположен явно ниже. Нет, ну конечно возможно у вас соски на носу, тогда, вопросы отметаются в сторону) А фото очень нежное и трепетное, вы прекрасны, Настюш❤️", "блин, да физически сосок не может быть ТАК высоко! Девочки, ну чего вы🤦 на свою посмотрите грудь в конце концов, не может так быть вы-со-ко 😂", – рассуждали пользователи Сети.