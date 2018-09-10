Изменившаяся Пелагея показала престарелому Маслякову новые зубы и грудь

Певица Пелагея оказалась в жюри новой игры КВН, в которой команды боролись за Летний кубок. По мнению особо наблюдательных зрителей, артистка усовершенствовала свою внешность.

В последнее время Пелагею редко можно увидеть на телевидении. Также артистка является редкой гостьей различных светских мероприятий. Поэтому каждое появление популярной исполнительницы вызывает ажиотаж среди журналистов и многочисленных фанатов.

Так, накануне, 9 сентября, состоялся показ очередной игры КВН за Летний кубок. В составе жюри оказалась и Пелагея. Артистка появилась перед зрителями в белоснежном кружевном наряде, изюминкой которого стало головокружительно глубокое декольте. На протяжении всего шоу Пелагея заразительно смеялась и подыгрывала участникам.

По мнению некоторых зрителей, артистка сильно изменилась. "Не узнала Пелагею, как-то она изменилась", "у Пелагеи новые вставные зубы)﻿ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "И еще кое-что) И по этому поводу кофточка)﻿", "Т О Ч Н О ! Раньше у нее были маленькие зубки молочного цвета. А сейчас крупные зубЫ унитазного цвета!﻿", "и новые отвисшие сиськи. поэтому сразу в нижнем белье приперлась. куда хоккеист смотрит", "вроде не отвисшие. но новые походу, да, или лифчик хитрый﻿", "Пелагея вставила сиськи и накалола лицо", "Пелагея вставила сиськи!! Поздравлямба!!﻿", "Еще и зубы", – прокомментировали зрители.

Ранее стали известны наставники музыкального проекта "Голос-7". Вместо привычных Пелагеи, Димы Билана и Леонида Агутина заветные красные кресла заняли лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров, певица Ани Лорак, рэпер Баста и композитор Константин Меладзе.