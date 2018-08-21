"Вздымающаяся грудь": Пелагея удивила своим видом на съемках шоу "Голос"

Стали известны детали проекта "Голос. 60+". Главное его отличие от предыдущих сезонов шоу – нестандартность и новый формат.

Четвертого наставника проекта, 76-летнего Льва Лещенко по имени-отчеству на шоу зовет только Пелагея. Обычное обращение – Валерьяныч. Но оно звучит не фамильярно, а по-семейному, как к родному деду.

Отмечается, что певица заметно похорошела и "местами" изменилась. "Выражение "вздымающаяся грудь" то и дело приходит на ум", – передает Teleprogramma.pro со съемок "Голос. 60+". Складывается ощущение, что новый проект может стать даже интереснее других своих версий.

После вынесения вердикта наставники приступают к обсуждению, усевшись поудобнее в новые кресла. Изменились и кнопки: грибообразные красные пуговицы заменили на широкие диски.

После каждого номера наставники встают, аплодируют кандидату и выводят со сцены буквально под руки, тепло обнимая. Все происходит легко, деликатно и интеллигентно. Шоу "Голос. 60+" будет состоять из пяти выпусков и выйдет в эфир Первого канала в новом телесезоне.

Публикация от #Голос (@voice1tv) 14 Авг 2018 в 4:18 PDT

Как писали Dni.Ru, съемки и кастинги первого сезона проекта стартовали в Москве – 14 августа начались слепые прослушивания. Первый сезон шоу "Голос. 60+" стартует в сентябре. Вести его будет Дмитрий Нагиев. Аккомпанировать исполнителям станет джаз-бенд "Фонограф" под управлением Сергея Жилина.

Лев Лещенко составит компанию старожилам жюри – Пелагее, Леониду Агутину и Валерию Меладзе. А осенью к нам вернется и привычный "Голос" – седьмой его сезон.