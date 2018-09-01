Кудрявцева восхитила роскошной фигурой после родов

Телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в Instagram выложила фотографии со своего возвращения на работу после рождения ребенка. Подписчики обратили внимание не только на роскошный подарок ее коллег из НТВ, но и на не менее впечатляющую фигуру 47-летней красавицы.

прочитано 20790 раз