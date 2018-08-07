Развлечение Самбурской с огурцами попало на видео

Настасья Самбурская поддразнила фанатов, опубликовав новое видео. В свежем ролике популярная актриса с аппетитом жует огурцы.

Настасья Самбурская посетила подмосковные Луховицы. Город известен своими овощами. Вот и на видео, которое опубликовала на официальной страничке в социальной сети Instagram, популярная актриса с аппетитом поедает огурцы. Ролик сопровождается песней на английском языке, в которой есть такие слова: "Я простая русская девушка, у меня в крови есть водка".

Самбурская, которая считается одной из самых сексуальных современных актрис, вызвала фурор среди подписчиков. Причем комментарии к видео оказались неоднозначными. "Огурец есть, а водочка где!?", "С мужиками проблем... поехала за огурцами.... тоже вариант", "Вкусный наверное)))", "Такая красивая и загадочная. Несколько месяцев как совсем другая Настасья стала. Милее, нежнее. Любуюсь", "Блин, а красиво!!!", "Настька... огурцов набрала?? Они такие там вкусные", "Первый раз решил откоментить... Прикольно, оригинально, красиво и сексуально (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались фанаты.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) 5 Авг 2018 в 1:38 PDT

Ранее Настасья призналась, что уже четыре месяца не посещала спортивный зал. Тем не менее актриса осмелилась показать фотографию, где демонстрирует фигуру в купальнике. Она оговорилась, что из-за перерыва в спорте и пристрастия к не самой полезной еде "вид сзади противопоказан". Однако регулярные занятия фитнесом в прошлом все же дают о себе знать. "Держаться на плаву помогают последние три года на режиме", – объяснила Самбурская.