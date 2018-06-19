Страдающей Самбурской вынесли вердикт

Телеведущая Настасья Самбурская не чувствует себя женщиной. Об этом она откровенно заявила в Сети. Dni.Ru попросили экспертов помочь звезде разобраться в себе.

В своем Instagram телеведущая опубликовала снимок, на котором она загорает на пляже. Ниже Самбурская пожаловалась фанатам, что у нее никак не получается добиться "хоть какой-то женственности".

Настасья попросила фолловеров посоветовать ей что-нибудь или подсказать курсы, которые помогут ей стать более нежной, мягкой и утонченной. Звезда намекнула, что пыталась сама воспитать в себе характерные для женщин качества, однако у нее ничего не получилось.

Чтобы поддержать Настасью в трудной для нее ситуации и прекратить ее моральные страдания, Dni.Ru попросили специалиста тренинг-центра "СЕКС.РФ" Оксану Бачинскую объяснить, с чем могут быть связаны эти ощущения актрисы. Почему красотка Самбурская при всех своих внешних данных чувствует в себе недостаток женственности?

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) 19 Июн 2018 в 2:36 PDT

"Без личной консультации с Настасьей остается лишь предполагать, почему она не чувствует себя в полной мере женственной, – сразу пояснила эксперт. – Возможно, у Настасьи высокий уровень тестостерона".

"Кстати, женщины с высоким уровнем тестостерона обычно очень активные и работоспособные, что характерно для Самбурской. Как известно, Настасья – активная публичная личность: актриса, модель, телеведущая – проектов с ее участием огромное количество. Высокий уровень тестостерона у женщин может проявляться в выборе образа/имиджа – максимально унисекс, то есть без подчеркивания женственности, часто отсутствует макияж, хотя с сексом, как правило, все хорошо. Понятно, что из-за своей работы Настасья появляется в совершенно разных образах, которые не всегда отражают ее внутреннее состояние. Однако внутри все равно может присутствовать ощущение недостатка женственности, о чем и говорит ее недавний пост в Instagram", – резюмировала Оксана Бачинская.