Что случилось с внезапно пропавшей Самбурской

Актриса Настасья Самбурская уже несколько недель не появляется в Сети. После публикации фото со следами побоев артистка ничего не выкладывает в Instagram. Поклонники обеспокоились состоянием ее здоровья. Однако их опасения были напрасными.

Сегодня, 24 мая, в соцсетях появился снимок, на котором артистка в окружении друзей отдыхает на вечеринке. Звезды собрались отпраздновать день рождения их друга Андрея Ширмана, более известного как DJ Smash.

Рядом с ней запечатлены актриса Наталья Рудова, некая Ульяна Бананна, блогер Амиран Сардаров и сам виновник торжества. Заметно, что знаменитости очень довольны вечером.

Отметим, что Самбурская выглядит отлично – ни синяков на лице, ни перевязанных конечностей, нет ничего, что говорило бы о недавней госпитализации со страшными травмами. Стройная, красивая, выглядит она усталой, конечно, но никак не похожа на жертву страшной аварии или жестокого избиения.

Публикация от ULYANA BANANA (@ulyanabanana) 23 Май 2018 в 2:48 PDT

Ранее Настасья опубликовала в своем микроблоге леденящий кровь снимок с жуткими гематомами на голове и теле. На фото обессиленная актриса лежит на больничной койке, ее лицо изуродовано кровоподтеками. "Кому это было нужно? Не месть ли это за "Ревизорро"? Следственный комитет работает. Если выкарабкаюсь, напишу", – пояснила она ниже.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) 1 Май 2018 в 12:50 PDT

После появления этого ужасного поста многие СМИ пытались связаться с менеджерами Настасьи. Ее пресс-секретарь не смог дать каких-либо внятных подробностей, а сама Настя трубку не брала. Пользователи Сети предположили, что Самбурская их разыграла, так как в этой же публикации она рекламирует ювелирное украшение.

Остается только гадать, зачем артистке так пугать поклонников. Если Настасья хотела попиариться и попасть в новости, то ей это удалось.