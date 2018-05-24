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Что случилось с внезапно пропавшей Самбурской

Настасья Самбурская. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Актриса Настасья Самбурская уже несколько недель не появляется в Сети. После публикации фото со следами побоев артистка ничего не выкладывает в Instagram. Поклонники обеспокоились состоянием ее здоровья. Однако их опасения были напрасными.

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Сегодня, 24 мая, в соцсетях появился снимок, на котором артистка в окружении друзей отдыхает на вечеринке. Звезды собрались отпраздновать день рождения их друга Андрея Ширмана, более известного как DJ Smash.

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Настасья Аниславовна Самбурская

Настасья Аниславовна Самбурская актриса театра и кино

Рядом с ней запечатлены актриса Наталья Рудова, некая Ульяна Бананна, блогер Амиран Сардаров и сам виновник торжества. Заметно, что знаменитости очень довольны вечером.

Отметим, что Самбурская выглядит отлично – ни синяков на лице, ни перевязанных конечностей, нет ничего, что говорило бы о недавней госпитализации со страшными травмами. Стройная, красивая, выглядит она усталой, конечно, но никак не похожа на жертву страшной аварии или жестокого избиения.

Ранее Настасья опубликовала в своем микроблоге леденящий кровь снимок с жуткими гематомами на голове и теле. На фото обессиленная актриса лежит на больничной койке, ее лицо изуродовано кровоподтеками. "Кому это было нужно? Не месть ли это за "Ревизорро"? Следственный комитет работает. Если выкарабкаюсь, напишу", – пояснила она ниже.

После появления этого ужасного поста многие СМИ пытались связаться с менеджерами Настасьи. Ее пресс-секретарь не смог дать каких-либо внятных подробностей, а сама Настя трубку не брала. Пользователи Сети предположили, что Самбурская их разыграла, так как в этой же публикации она рекламирует ювелирное украшение.

Остается только гадать, зачем артистке так пугать поклонников. Если Настасья хотела попиариться и попасть в новости, то ей это удалось.

Автор: Руслана Алексеева24 мая 2018, 16:04
ФОТОРЕПОРТАЖ

Неопрятная Самбурская появилась на важном мероприятии

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