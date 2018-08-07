Муж Степаненко обвел вокруг пальца экспертов
Журналисты разыскали продавца антиквариата, который на правах анонимности сообщил, что в их среде Евгения Петросяна и Елену Степаненко прекрасно знают. Причем если юмориста антиквары любят, то его супругу – нет.
"Евгений Ваганович постоянно посещал антикварные салоны, проходящие в ЦДХ. Зачастую приходил в компании с женой, и та всякий раз отговаривала мужа от покупки. Говорила: "Зачем ты будешь тратить деньги?" и прочее, что обычно говорят жены в таких случаях", – цитирует коллекционера сайт "Комсомольская правда".
По словам специалиста, Петросян предпочитает отечественную живопись XIX века. Говорят, особенно артист любит маринистов. Юморист собрал приличную коллекцию Айвазовского и Боголюбова. У коллекции Петросяна есть особенность: все полотна размером 30 на 40 сантиметров, но в массивной раме. По мнению эксперта, это свидетельствует о том, что артист не располагает большой площадью для экспонирования.
"Такие работы можно повесить дома, до десяти штук на стену. При этом легко посчитать стоимость коллекции. Работа Айвазовского подобного размера стоит порядка 50-70 тысяч долларов. Если предположить, что в квартире юмориста четыре комнаты, увешанные картинами, то стоимость коллекции при самых скромных подсчетах составит порядка 15-30 миллионов долларов", – высказал мнение глава интернет-аукциона ArtInvestment Константин Бабулин. Говорят, сейчас Петросян предпочитает скупать не живопись, а фарфор театральной тематики и бронзовые скульптуры.
А еще у Петросяна, по слухам, лучшая в России библиотека юмористических изданий. Однажды артист обвел вокруг пальца маститых московских букинистов Ниточкина и Горбатова, умудрившись купить альманах пушкинского времени за пять тысяч рублей.
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