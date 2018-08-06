Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко

6 августа в Хамовническом суде состоялось заседание по делу о разводе и разделу общего имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Адвокат юмориста Сергей Жорин сообщил, что у его супруги "давно все хорошо" в личной жизни, и о ее угрозах.

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