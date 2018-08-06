Жена душит онкобольного Бориса Клюева
Еще до того, как увлечься театром, Борис Клюев интересовался спортом. В 12 лет он стал заниматься борьбой, потом – легкой атлетикой и баскетболом. Уже будучи актером, Клюев увлекся футболом. Однако сейчас артист не занимается спортом.
"Резко ухудшилось зрение. Это так называемая болезнь киношников: бесконечные осветительные приборы на съемочной площадке в определенный момент начинают губить всех, кто снимается. Алексей Баталов, царствие ему небесное, вообще одним глазом ничего не видел. И я уже не могу играть в футбол", – объяснил Клюев.
А еще, по словам актера, его супруга крайне негативно относится к тому, что он подвергает свое пошатнувшееся здоровье различным физическим нагрузкам. "Да и врачи запрещают: говорят, что нагрузки не нужны. И жена потом начинает душить по этому поводу. А я им говорю: "Да я хорошо себя чувствую!" Я каждый день делаю зарядку", – цитирует Бориса Клюева "Собеседник".
Однако артист активно снимается. Так, сейчас полным ходом идет работа над очередным сезоном комедийного сериала "Воронины". А вот съемки в различных ток-шоу артист предпочитает обходить стороной. "Я не понимаю, зачем нужно снимать штаны перед всеми. Есть личная жизнь, а есть общественная. Личную надо сохранять, даже если предлагают хорошие деньги. Во всяком случае я бы никогда не пошел на телевидение рассказывать об интимном", – отметил актер.
Напомним, что об онкологическом заболевании Бориса Клюева стало известно весной. В апреле актер обратился за профессиональной помощью в один из медицинских центров. Прославленный артист пожаловался на проблемы с легкими. "Сдаваться не собираюсь", – прокомментировал ситуацию неунывающий Клюев.
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