У звезды "Ворониных" Бориса Клюева нашли рак легких

Коллеги подтвердили страшный диагноз актера Бориса Клюева. Несмотря на серьезное заболевание, артист продолжает работать.

Режиссер Владимир Бейлис, который много лет работал со звездой "Ворониных", подтвердил информацию о недуге артиста. "У него действительно рак легких, но никто не знает, как он чувствует себя на самом деле. Он периодически находится в больнице, делаются все необходимые процедуры, чтобы ему полегчало", – сказал Бейлис.

Режиссер отметил, что Клюев знает о диагнозе давно и продолжает плодотворно трудиться. "Он более-менее часто приходит в театр, работает, играет на сцене. Ему сложно, конечно, но он пытается держаться в форме. Периодически ложится на процедуры в больницу", - рассказал режиссер журналистам программы "Ты не поверишь!" на НТВ.

Соседи Бориса Владимировича поведали прессе, что артист недавно появлялся дома, а потом уехал на дачу. Вероятно, Клюев проходит лечение амбулаторно.





Кстати, несколько месяцев назад звезда "Ворониных" рассказала журналистам, что планирует летом отправиться на отдых в Италию. "Я очень много работаю. Четыре спектакля, театр, курсы веду, поэтому и отдыхать привык хорошо. Могу проспать три-четыре дня, а уже потом начать активничать", – цитирует Клюева StarHit.

Напомним, что актер комедийного сериала Борис Клюев в апреле обратился за профессиональной помощью в один из медицинских центров. Прославленный артист пожаловался на проблемы с легкими. Медики диагностировали у Клюева тяжелое заболевание. Ему предстоит долгое и сложное лечение. "Сдаваться не собираюсь", – прокомментировал ситуацию неунывающий Клюев.