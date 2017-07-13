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Звезда "Ворониных" Борис Клюев покидает Россию

Борис Клюев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
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Сегодня, 13 июля, день рождения отмечает известный актер Борис Клюев. В последнее время артист необычайно популярен благодаря роли в сериале "Воронины". Борис не скрывает, что много работает, поэтому отдыхать он себя практически заставляет.

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"Когда приезжаю на дачу, то первые три дня ничего не делаю. Сплю, читаю книги, а потом уже открываю глаза и начинаю чем-то заниматься. Отдыхаю максимально. Это необходимо для здоровья. Кстати, на отдыхе стараюсь заниматься спортом. У меня есть полная программа по физической нагрузке: упражнения, которые я делаю на протяжении многих лет. Для плечевого пояса, для пресса, силовые занятия. А еще я много бегаю и плаваю", – рассказал популярный артист.

Скоро Борис Клюев на целый месяц отправится в Италию, где проведет отпуск. В этой стране он купил квартиру несколько лет назад. "Мне нравится в Италии: мы живем в тихом курортном городишке. Наше жилье располагается всего в шестистах метрах от моря. Я выбирал себе жилье достаточно долго. Хотел остановиться на Испании, но потом решил, что лучше будет в Италии. Помню, приехал туда и не захотел уезжать. Бываем мы там нечасто. Пока нас нет, никто за жильем не присматривает. Нас Бог миловал – все остается в целости и сохранности. А вот у моих соседей как-то телевизор украли. Но я не переживаю по этому поводу. Если своруют у меня, куплю новый!" – цитирует Клюева "Собеседник".

Актер невероятно популярен не только среди взрослых, но и детей. Внимание его очень радует. "Помню, как-то поехал во Львов отмечать юбилей "Ворониных". Так там за мной ходила толпа мальчишек и девчонок, которые, как только я прекращал говорить в камеру, кричали: "Галя, борщ! Галя, хлеб!" А "египетская сила" – это выражение прочно вошло в жизнь многих. Но сам я произношу его только в кадре!" – признался актер.

Автор: Наталья Аряева13 июля 2017, 10:13

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