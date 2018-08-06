"Руки загребущие": как Петросян и Степаненко нашутили на полтора миллиарда
Евгений Петросян не раз попадал в число самых богатых российских звезд по версии Forbes. Его суммарный годовой доход всегда составлял от 1,5 до двух миллионов долларов. Из чего же складываются заработки юмориста?
Во-первых, гонорары. Например, в январе этого года он дал шесть концертов. За каждое выступление артист получает предоплатой фиксированную сумму – восемь тысяч долларов. И стоимость билетов его не волнует. Получается, за месяц он зарабатывает примерно 48 тысяч долларов (почти три миллиона рублей).
Корпоративы, когда артиста приглашают на свадьбы или юбилеи, стоят гораздо больше – до 20 тысяч долларов. В горячие новогодние дни он может выйти на сцену пять раз в сутки.
Доходы юмористу приносит и "Кривое зеркало". На пике популярности писали, что доходность проекта составляет 1,5 миллиона долларов. За право писать на афише "Артист "Кривого зеркала" каждый участник проекта отстегивал Петросяну. "Руки загребущие!" – шепчутся о нем коллеги за кулисами.
Все это позволяет артисту вести роскошный образ жизни. Недавно он опубликовал в соцсети фотографию, на которой внимательные пользователи рассмотрели недешевые часы. Это Portugieser Perpetual Calendar швейцарской марки IWC Schaffhausen, и стоят они примерно 2,5 миллиона рублей.
Кроме того, Евгений Ваганович – страстный коллекционер старинных книг и юмористических журналов (1800-х годов). Он почетный гость в антикварных салонах и не жалеет денег. Его офис и дом украшают исключительно подлинники уровня Поленова.
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