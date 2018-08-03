Адвокат Петросяна растоптал Степаненко

Известный адвокат Сергей Жорин, который будет представлять в суде интересы юмориста Евгения Петросяна по иску его супруги Елены Степаненко по разделу имущества, поделился подробностями бракоразводного процесса. Он считает, что супруга сатирика слишком много хочет.

По словам защитника Петросяна, основной доход в семью приносил именно юморист. При этом Жорин привел довольно нелестное для Степаненко сравнение.

"Если провести аналогию, то, например, в хорошем ресторане вам перед основным заказом принесут комплимент от повара. Так вот, Степаненко и была при муже этим комплиментом от повара", – цитирует адвоката Life.ru. Жорин добавил, что Петросян еще до суда предложил супруге забрать половину их совместного имущества и даже дал ей право выбора, после чего был готов подписать досудебное соглашение.

Однако брошенная женщина на конструктивный диалог не пошла и запросила значительно больше половины, сделав семейную драму достоянием общественности. По словам Сергея Жорина, 4 августа они должны были встретиться с женой сатирика и ее адвокатом Еленой Забраловой.

Публикация от Ольга Подобаева (@podobaeva_o) 3 Авг 2018 в 6:33 PDT

"Степаненко вдруг заявила, что у нее заболела голова. Потом мы узнали, что за два дня до нашей предполагаемой встречи они уже подали в суд. Как выяснилось, Степаненко хочет больше половины имущества, что похоже на хамство или наглость с ее стороны", – рассказал адвокат Петросяна. К слову, клиентами Елены Забраловой были президент России Владимир Путин, патриарх Кирилл, глава "Роснефти" Игорь Сечин и другие крупные бизнесмены.

Напомним, Елена Степаненко обратилась в Хамовнический суд с иском к супругу о разводе и разделе имущества примерно на один миллиард рублей. Позже появилась информация, что у 72-летнего Петросяна роман с личной помощницей, 29-летней Татьяной Брухуновой. Мол, эта связь и стала поводом для скандального развода.