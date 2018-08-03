Сябитова рассказала о трагедии разводящихся Петросяна и Степаненко
Сябитова заметила, что подробности скандального развода ей неизвестны. Однако она полагает, что, прожив столько лет вместе, люди просто так не расходятся.
"Только сложные обстоятельства могут мотивировать их разойтись. Ведь люди привыкли быть все время рядом, готовились вместе встречать старость", – рассудила телесваха. Роза уверена, что Петросян и Степаненко не перестали испытывать друг к другу теплые чувства, поэтому смогут сохранить дружеские отношения. "Здесь нет ничьей вины, нет ни правых, ни виноватых. Это в любом случае маленькая трагедия", – высказалась Сябитова в радиоэфире "Комсомольской правды".
Добавим, о расставании звезд эстрады стало известно благодаря пресс-службе Хамовнического суда, где разбирается исковое заявление о разделе имущества знаменитой пары. Примечательно, что Степаненко требует взыскать с Петросяна более 80% от всего совместно нажитого состояния.
Позже появилась информация, что у 72-летнего Петросяна роман с личной помощницей 29-летней Татьяной Брухуновой. Мол, эта связь и стала поводом для скандального развода.
Ассистентка везде сопровождает Петросяна. Говорят, общество Татьяны буквально преобразило юмориста. Он будто бы пристрастился к гламурной жизни и даже завел собственную страничку в Instagram, где публикует фотографии, на которых запечатлен не только во время работы, но и отдыха.
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