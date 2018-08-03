Похудевшая Степаненко подала на развод и потребовала миллиард
6 августа в 10:50 в Хамовническом суде Москвы состоится заседание по делу о разделе совместно нажитого имущества Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Сообщается, что иск подала именно супруга прославленного юмориста. Кстати, Степаненко же выступила инициатором развода с Петросяном.
"Степаненко требует в рамках гражданского иска о разводе и разделе имущества восемь из десяти столичных квартир, антиквариат и другие ценности", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы судебной организации. Примечательно, что артистка требует взыскать с Евгения Петросяна более 80% совместно нажитого имущества, которое – внимание! – оценивается в 1,5 миллиарда рублей.
Отмечается, что представлять интересы Евгения Петросяна будет известный адвокат Сергей Жорин, а Елены Степаненко – адвокат Елена Забралова. К слову, ходят слухи, что именно из-за проблем в личной жизни юмористка сильно похудела. Появилась информация, что у 72-летнего Петросяна роман с личной помощницей 29-летней Татьяной Брухуновой.
Женщина везде сопровождает юмориста. Брухунова прекрасно осведомлена о пристрастиях своего именитого работодателя. Так, она знает, что Евгений Петросян "библиофил", "и "предпочитает отдых на СПА-курортах".
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