Подольскую назвали причиной разрыва Петросяна и Степаненко

Журналисты прошерстили вдоль и поперек личную жизнь Евгения Петросяна. Они выяснили, что любимец миллионов был четыре раза женат. А в 2008 году появились данные, что юморист увлекся своей помощницей Татьяной Подольской.

Елена Степаненко оказалась четвертой женой Евгения Петросяна. По разным данным, они оформили отношения в 1985 или 1986 году, хотя познакомились еще в 1979-м, когда Елена пришла на прослушивание к Евгению в его Театр эстрадных миниатюр. Говорили, что за годы брака супруги ни разу не повздорили. Лишь раз, в 2008-м, появились слухи, что юмористы не живут вместе. Якобы причиной расставания стала эффектная 26-летняя блондинка Татьяна Подольская, которая была личной помощницей Евгения Петросяна, компетентно сообщает "Ридус".

Вообще, свою будущую первую жену, сестру прославленной балерины Викторины Кригер, Евгений Петросянц (настоящая фамилия артиста) встретил на одном из концертов в Москве, куда приехал из Азербайджана. В столице он работал конферансье. Влюбленные быстро оформили брак. Однако вскоре после того, как жена подарила ему дочь Викторину, пара распалась.

Петросян увлекся дочерью оперного певца Ивана Козловского Анной. Они работали вместе. Однако этот брак оказался скоротечным. Анна встретила другого мужчину и бросила Евгения. Впоследствии она признавалась, что очень виновата перед бывшим супругом за причиненную боль. Но, мол, ничего не могла сделать тогда со своими чувствами.

Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny) 2 Авг 2018 в 12:00 PDT

Третий раз Петросян женился на петербурженке. Искусствовед Людмила была настолько аристократичной и интеллигентной, что произвела неизгладимое впечатление на знакомых артиста. Они с Евгением даже вместе недолго выступали. Однако спустя время Людмилу начала раздражать занятость супруга, и их брак завершился.

Что сейчас происходит в личной жизни Евгения Петросяна, точно неизвестно. Однако информация о том, что артист делит совместно нажитое имущество с Еленой Степаненко, крайне опечалила россиян и его коллег. Святослав Ещенко сказал, что "если люди приняли решение расстаться, значит, им уже сложно вместе". "С одной стороны – привычка и привязанность, с другой – невыносимая ситуация, когда лучше остаться друзьями и разъехаться. Если уже невозможно быть вместе, не нужно друг друга мучить", – заключил Ещенко.