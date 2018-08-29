Сын Шукшиной возмутил мизерными тратами на сына
Девушка родила мальчика весной этого года. Несколько месяцев она пыталась доказать, что отцом ребенка является именно Касаткин. И ей это в результате удалось с помощью программы "Прямой эфир". К слову, Макар до сих пор не видел сына.
Подтвердила родство с малышом в июне также актриса и ведущая Мария Шукшина. При этом знаменитость пообещала, что ее семья будет помогать ребенку и его маме. Свое слово Шукшина сдержала.
В эфире ток-шоу Фрейя сообщила, что получила первую денежную выплату в размере семи тысяч рублей. Якобы, Макар устроился на работу, чтобы обеспечивать бывшую невесту и своего сына.
Также девушка рассказала, что Мария Шукшина написала ей сообщение, где уточнила, как она может передать детские вещи и деньги для Марка. Зильбер получила все обещанное через адвоката.
"Эти семь тысяч – 25% от небольшой зарплаты Макара. Он пошел работать, чтобы выплачивать алименты", – сказала Шукшина в телефонном разговоре, запись которого предоставили для эфира. Присутствующие в студии, услышав размеры алиментов со стороны известной семьи, разделились на два лагеря. Одним эта сумма показалась смешной, другие же посчитали, что мать должна сама обеспечивать малыша и в ближайшее время выйти на работу.
Не желая быть матерью-одиночкой, Зильбер обзавелась новым кавалером. С 21-летним бодибилдером Никитой Малиной она познакомилась в соцсетях. Парень помогает Фрейе с заботами о малыше.
Девушка сообщила о появлении на свет малышей
Актер рисковал жизнью
Ради рейтингов дочь актера готовы уничтожить
Певица разместила снимок в соцсети