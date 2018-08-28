Загнанная в угол Джоли ударила Питта ниже пояса

Поклонники голливудских звезд Брэда Питта и Анджелины Джоли с облегчением выдохнули – знаменитости наконец-то договорились и пришли к соглашению об опеке. Но не тут-то было: актриса и не собиралась прекращать войну за детей, она просто выжидала удобный момент, чтобы пустить в ход новое оружие.

Вот уже несколько лет Брэд и Анджелина не могут договориться, с кем после развода будут жить их наследники. Артист намерен участвовать в жизни отпрысков – заниматься воспитанием и забирать к себе на несколько дней каждую неделю. Поэтому он сразу начал настаивать на совместной опеке с Джоли.

Однако актриса не готова к компромиссам. Звезда хочет быть единоличным официальным представителем детей, поэтому обвиняет пока еще мужа в пьянстве.

На судебном заседании Анджелина заявила, что Брэд, выпив рюмочку-другую, становится агрессивным и попросту опасен для детей. Однако ее адвокаты не смогли представить достаточных доказательств, и суд отклонил показания Джоли.

После было еще несколько слушаний, на которых юристы Джоли постепенно сдавали позиции. Фемида постоянно становилась на сторону актера. В итоге защитники обеих сторон начали готовить мировое соглашение, по которому будет установлен неизменный порядок общения родителей и детей и, скорее всего, опека будет поделена пополам.

Такое положение дел не устроило звезду. Она распрощалась со своим прежним адвокатом Лаурой Вассер и наняла нового – на него она возлагает очень большие надежды. Об этом журналу People сообщила официальный представитель артистки Минди Найби. "Анджелина решила сменить адвоката на Саманту Блей Деджан, так как та имеет богатый опыт защиты интересов детей. Анджелина ценит работу Лауры и ее помощь в передаче дела коллеге", – отметила пресс-секретарь знаменитости.