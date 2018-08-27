Развод с Питтом превратил Джоли в высохшую мумию

Постоянные стрессы, вызванные затянувшимся бракоразводным процессом, довели Анджелину Джоли до истощения. Внешний вид актрисы, заснятой папарацци во время прогулки, ужаснул поклонников.

Бракоразводный процесс и попытки очернить бывшего супруга высасывают остатки сил из Анджелины Джоли. Поклонники переживают за артистку и подозревают, что она близка к анорексии.

Бурное обсуждение в Сети вызвал снимок актрисы в трикотажном платье карамельного оттенка, не скрывающем фигуру. Папарацци засняли Джоли, когда она отправилась на воскресный ланч с 14-летним сыном Паксом. Актриса выглядит изможденной. Поклонников ее состояние шокировало – они отметили, что из-за сильной худобы артистка кажется старше своего возраста.

Некоторым, впрочем, Энджи показалась сексуальной. Особенно им понравилось, что Джоли снова появилась на публике без бюстгальтера – так что наблюдатели не упустили возможности обменяться мнениями по поводу груди артистки.

Публикация от Just Jared (@justjared) 26 Авг 2018 в 9:07 PDT

Брэд Питт и Анджелина Джоли не могут оформить развод уже два года. Оба супруга, не стесняясь, выливают друг на друга тонны компромата, чтобы выбить опеку над детьми. Несмотря на то что поначалу судьи были на стороне матери, Джоли своим поведением заставляет их изменить свою позицию. Недавно появилась информация, что актриса была госпитализирована с психическим расстройством. Анджелина морит себя голодом и отказывается принимать пищу.

А суд тем временем встает на сторону Питта. Артисту уже позволили видеться с детьми через день и общаться по телефону в любое время. Такое решение Джоли отнюдь не обрадовало, пишет Teleprogramma.pro.