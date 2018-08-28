Молодая жена Преснякова разбазаривает богатство Пугачевой

Фотомодель Алена Краснова не дает покоя завистникам. Молодая, красивая и к тому же при деньгах.

Алене удалось захомутать одного из самых завидных российских женихов – внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова, тем самым породнившись сразу с двумя знаменитыми семьями. Удачно выйдя замуж, Краснова не только автоматически стала частью звездного Олимпа, но и получила доступ к деньгам новоиспеченных родственников, так, по крайней мере, считают злопыхатели.

Недруги обвиняют красотку в мотовстве. Якобы девушка тратит средства Никиты и его семьи. И немудрено: Краснова то и дело публикует в своем Instagram снимки с фешенебельных курортов, роскошных ресторанов и бутиков. Поэтому ее тут же причислили к представителям золотой молодежи.

Многих интернет-обывателей смущает, что Алена и Никита не спешат заводить детей. В одном из интервью девушка заявила, что пока не планирует становиться матерью, она и ее супруг хотят пожить для себя.

Естественно, пользователи Instagram считают необходимым постоянно оповещать Краснову в комментариях о том, что, по их мнению, она расточительна и недостаточно уделяет внимания мужу. Сама Алена не реагирует на слова подписчиков, обычно оставляет их без ответа. А на днях поделилась серией еще более богемных кадров, сообщает Teleprogramma.pro.

Добавим, что роскошная свадьба Никиты Преснякова и его избранницы Алены Красновой состоялась прошлым летом. На банкет в честь создания новой ячейки общества были приглашены 200 человек, в том числе и звездные родственники: Владимир Пресняков, Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин и Кристина Орбакайте. Как ранее сообщали осведомленные источники, стоимость грандиозного торжества в честь молодых составила 25 миллионов рублей, хотя Никита эту информацию опроверг.